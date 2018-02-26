Описание товара

Весы электронные CAS SWN-15C. Весы настольные фасовочные для магазина, общепита и склада. Весы электронные фасовочные CAS SWN-15C до 15кг, платформа 226х187мм из пластика, наименьший предел взвешивания 40г, напряжение 220в, жидкокристаллический дисплей, встроенный аккумулятор, габаритные размеры 245х280х110мм, масса нетто 1,8кг. Фасовочные весы CAS SWN-15C предназначены для определения массы различных материалов, полуфабрикатов и товаров. Электронные весы CAS SWN-15C можно использовать для взвешивания на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, для фасовки различных товаров в фасовочных цехах и на предприятиях торговли, для порционного взвешивания в местах общественного питания, в качестве контрольных весов, а также в бытовых целях.

Холодильное оборудование для магазинов, общепита

и складов. Оборудование для школьных столовых и детских садов.

Комплексное оснащение оборудованием для общепита и магазинов.

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