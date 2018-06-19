Крем для ног Super Moisture от натоптышей с мочевиной aravia professional 550 мл 4

Описание товара

КРЕМ ДЛЯ НОГ ОТ НАТОПТЫШЕЙ SUPER MOISTURE ARAVIA PROFESSIONAL

Крем с супер увлажняющим эффектом для очень сухой кожи стоп. Решает проблемы загрубевшей кожи и гиперкератоза. Содержит 10% мочевины, которая эффективно смягчает кожу стоп, оказывает длительное увлажняющее воздействие, предотвращая появление натоптышей и трещин. Аллантоин в сочетании с натуральным маслом кокоса и авокадо успокаивает, восстанавливает мягкость и эластичность кожи, способствует её заживлению и регенерации. При регулярном применении является эффективным профилактическим средством от появления мозолей и натоптышей. Рекомендуется для завершающего этапа педикюра. Применение: нанесите небольшое количество крема на кожу. Помассируйте до полного впитывания. Особенности: быстро впитывается Биоактивный состав: мочевина (10%), глицерин, аллантоин, масло подсолнечника, масло кокоса, масло авокадо, салициловая кислота, ментол Форма выпуска: 550 мл – банка с дозатором

Стоимость на материалы для обучающихся центра рассчитывается по оптовой цене.