Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              740

              Крем для ног Super Moisture от натоптышей с мочевиной aravia professional 550 мл 4

              Телефон
              +79281588976
              Продавец
              ИП Жукова Н.П
              0
              Описание товара

              КРЕМ ДЛЯ НОГ ОТ НАТОПТЫШЕЙ SUPER MOISTURE ARAVIA PROFESSIONAL

               

              Крем с супер увлажняющим эффектом для очень сухой кожи стоп. Решает проблемы загрубевшей кожи и гиперкератоза. Содержит 10% мочевины, которая эффективно смягчает кожу стоп, оказывает длительное увлажняющее воздействие, предотвращая появление натоптышей и трещин. Аллантоин в сочетании с натуральным маслом кокоса и авокадо успокаивает, восстанавливает мягкость и эластичность кожи, способствует её заживлению и регенерации. При регулярном применении является эффективным профилактическим средством от появления мозолей и натоптышей. Рекомендуется для завершающего этапа педикюра. Применение: нанесите небольшое количество крема на кожу. Помассируйте до полного впитывания. Особенности: быстро впитывается  Биоактивный состав: мочевина (10%), глицерин, аллантоин, масло подсолнечника, масло кокоса, масло авокадо, салициловая кислота, ментол  Форма выпуска: 550 мл – банка с дозатором

              Стоимость на материалы для обучающихся центра рассчитывается по оптовой цене.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store