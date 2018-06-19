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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              490

              Гель размягчающий от натоптышей Callus Remover aravia professional 100 мл 15

              Телефон
              +79281588976
              Продавец
              ИП Жукова Н.П
              0
              Описание товара

              ГЕЛЬ РАЗМЯГЧАЮЩИЙ ОТ НАТОПТЫШЕЙ CALLUS REMOVER ARAVIA PROFESSIONAL Гель размягчающий для натоптышей предназначен для проведения не обрезного (европейского), аппаратного и обрезного видов педикюра. Активные компоненты, проникая в кожные ткани, интенсивно увлажняют, способствуют разрыхлению и смягчению огрубевшей кожи, бережно и безболезненно отшелушивают омертвевшие клетки. Насыщенная формула с экстрактами растений обеспечивает коже стоп эффективную защиту, успокаивающее и восстанавливающее действие. Оптимальная текстура геля обеспечивает экономичный расход. Применение: нанесите средство на чистую, высушенную полотенцем огрубевшую кожу стоп. Покройте место нанесения смоченной препаратом нетканой салфеткой и пищевой плёнкой. Выдержите от 3 до 5 минут. Удалите излишки геля с кожи. Счистите размягченные ороговелости крупнозернистой пилкой. Тщательно смойте остатки средства с кожи тёплой водой. Беречь от детей! Работайте в перчатках. Особенности: салонный объем, гигиеничное использование. Щелочная среда. 

              Стоимость на материалы для обучающихся центра рассчитывается по оптовой цене.

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