Гель размягчающий от натоптышей Callus Remover aravia professional 100 мл 15

Описание товара

ГЕЛЬ РАЗМЯГЧАЮЩИЙ ОТ НАТОПТЫШЕЙ CALLUS REMOVER ARAVIA PROFESSIONAL Гель размягчающий для натоптышей предназначен для проведения не обрезного (европейского), аппаратного и обрезного видов педикюра. Активные компоненты, проникая в кожные ткани, интенсивно увлажняют, способствуют разрыхлению и смягчению огрубевшей кожи, бережно и безболезненно отшелушивают омертвевшие клетки. Насыщенная формула с экстрактами растений обеспечивает коже стоп эффективную защиту, успокаивающее и восстанавливающее действие. Оптимальная текстура геля обеспечивает экономичный расход. Применение: нанесите средство на чистую, высушенную полотенцем огрубевшую кожу стоп. Покройте место нанесения смоченной препаратом нетканой салфеткой и пищевой плёнкой. Выдержите от 3 до 5 минут. Удалите излишки геля с кожи. Счистите размягченные ороговелости крупнозернистой пилкой. Тщательно смойте остатки средства с кожи тёплой водой. Беречь от детей! Работайте в перчатках. Особенности: салонный объем, гигиеничное использование. Щелочная среда.

Стоимость на материалы для обучающихся центра рассчитывается по оптовой цене.