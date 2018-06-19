Гель для ног тонизирующий Easy Step aravia professional 550 мл 4

Описание товара

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ТОНИЗИРУЮЩИЙ EASY STEP ARAVIA PROFESSIONAL

Гель для завершающего этапа педикюра с охлаждающим и тонизирующим действием. Содержит масло и экстракт мяты, рутин, а также экстракт конского каштана. Гель быстро снимает чувство тяжести и усталости ног, освежает кожу, оказывает тонизирующее действие, способствует устранению застойных явлений, стимулирует микроциркуляцию, восстанавливая питание кожи. Быстро впитывается, оставляя эффект лёгкой прохлады. Применение: нанесите небольшое количество геля на кожу. Помассируйте до полного впитывания. Особенности: идеален для уставших ног, особенно для тех, кто ходит на каблуках имеется склонность к сосудистым патологиям. Очень быстро впитывается, оставляя чувство свежести и прохлады. В процедуре педикюра рекомендуется для нанесения клиентам, которые предпочитают «эффект без липкости». Степень увлажнения кожи – высокая. Биоактивный состав: экстракт мяты, конского каштана, рутин, глицерин, эфирное масло мяты, ментол Форма выпуска: 550 мл – банка с дозатором

Стоимость на материалы для обучающихся центра рассчитывается по оптовой цене.