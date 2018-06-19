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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              540

              Гель для ног тонизирующий Easy Step aravia professional 550 мл 4

              Телефон
              +79281588976
              Продавец
              ИП Жукова Н.П
              0
              Описание товара

              ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ТОНИЗИРУЮЩИЙ EASY STEP ARAVIA PROFESSIONAL

               

              Гель для завершающего этапа педикюра с охлаждающим и тонизирующим действием. Содержит масло и экстракт мяты, рутин, а также экстракт конского каштана. Гель быстро снимает чувство тяжести и усталости ног, освежает кожу, оказывает тонизирующее действие, способствует устранению застойных явлений, стимулирует микроциркуляцию, восстанавливая питание кожи. Быстро впитывается, оставляя эффект лёгкой прохлады. Применение: нанесите небольшое количество геля на кожу. Помассируйте до полного впитывания. Особенности: идеален для уставших ног, особенно для тех, кто ходит на каблуках имеется склонность к сосудистым патологиям. Очень быстро впитывается, оставляя чувство свежести и прохлады. В процедуре педикюра рекомендуется для нанесения клиентам, которые предпочитают «эффект без липкости». Степень увлажнения кожи – высокая.  Биоактивный состав: экстракт мяты, конского каштана, рутин, глицерин, эфирное масло мяты, ментол  Форма выпуска: 550 мл – банка с дозатором

              Стоимость на материалы для обучающихся центра рассчитывается по оптовой цене.

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