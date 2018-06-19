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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              735

              Жидкое лезвие пенный экспресс размягчитель 200 мл

              Телефон
              +79281588976
              Продавец
              ИП Жукова Н.П
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              Описание товара

              Жидкое лезвие пенный экспресс размягчитель для разрыхления и удаления натоптышей и огрубевшей кожи стоп 200 мл В рецептуру введены кератолитики, которые способствуют увлажнению и быстрому отшелушиванию омертвевших клеток, стимулируют регенерацию кожи. Воздействуют только на ороговевший слой кожи ступней."Жидкое лезвие" - хороший помощник в борьбе с гиперкератозом (утолщение кожи). Способ применения

              Пропитайте салфетку"ЖИДКИМ ЛЕЗВИЕМ" и наложите на огрубевшую кожу стоп. Снимите средство бумажной салфеткой через 5-7 минут и очистите ороговевший участок кожи педикюрной теркой. Тщательно промойте ноги после обработки и сделайте приятный массаж питательным кремом (облегчается доступ во внутренние слои кожи витаминов и питательных веществ).

              При регулярном применении"Жидкого лезвия" стопы ног становятся нежными, предотвращается образование трещин."Жидкое лезвие" сокращает время работы мастера при обработке ног и позволяет равномерно убрать ороговевшую кожу, не травмируя живые клетки эпидермиса.

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