Жидкое лезвие пенный экспресс размягчитель 200 мл

Описание товара

Жидкое лезвие пенный экспресс размягчитель для разрыхления и удаления натоптышей и огрубевшей кожи стоп 200 мл В рецептуру введены кератолитики, которые способствуют увлажнению и быстрому отшелушиванию омертвевших клеток, стимулируют регенерацию кожи. Воздействуют только на ороговевший слой кожи ступней."Жидкое лезвие" - хороший помощник в борьбе с гиперкератозом (утолщение кожи). Способ применения

Пропитайте салфетку"ЖИДКИМ ЛЕЗВИЕМ" и наложите на огрубевшую кожу стоп. Снимите средство бумажной салфеткой через 5-7 минут и очистите ороговевший участок кожи педикюрной теркой. Тщательно промойте ноги после обработки и сделайте приятный массаж питательным кремом (облегчается доступ во внутренние слои кожи витаминов и питательных веществ).

При регулярном применении"Жидкого лезвия" стопы ног становятся нежными, предотвращается образование трещин."Жидкое лезвие" сокращает время работы мастера при обработке ног и позволяет равномерно убрать ороговевшую кожу, не травмируя живые клетки эпидермиса.