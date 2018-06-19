Крем для ног размягчающий мозоли с каллоидным серебром 500 мл

Описание товара

Крем для ног размягчающий мозоли, с лимоном и ланолином. В состав крема входит наносеребро – естественный, мощный антисептик, абсолютно безопасный и нетоксичный, препятствующий размножению вирусов, бактерий и грибков. Крем для ног быстро впитывается, хорошо пахнет. Добавленные экстракты делают кожу шелковистой, придают ощущение лёгкости и комфорта. Легкий крем размягчает кожу на ступнях ног. Ланолин делает кожу шелковистой и эластичной. Проникая глубоко в кожные ткани, он увлажняет сухую кожу ног. Экстракт лимона стимулирует процесс регенерации клеток кожи, коллоидное серебро является надежной защитой от микробов и грибка. Способ применения Мягкими массирующими движениями нанести крем на чистую кожу ног. Товар сертифицирован.