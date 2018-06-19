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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              8 990

              Пароочиститель SC 2

              Телефон
              +74959973876
              Продавец
              Трейд Хаус K
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              Описание товара

              Пароочиститель Karcher SC 2 начало модельного ряда 2015 года. Предназначен для обработки и мойки паром любых гладких поверхностей и при этом дизенфицируя поверхность. ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ: Мощность нагревателя 1500 Вт Масса 3 кгРазмеры (Д х Ш х В) 380х254х260 мм Объем резервуара 1 л Макс. давление пара 3,2 бар Защита от детей + Предохранительный клапан + Комплект дляуборки пола + Регулятор расхода пара на рукоятке + Интегрированная воронка длязаливки воды + Ручная насадка + Точечное сопло + Круглая щетка

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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