Пароочиститель SC 2

Описание товара

Пароочиститель Karcher SC 2 начало модельного ряда 2015 года. Предназначен для обработки и мойки паром любых гладких поверхностей и при этом дизенфицируя поверхность. ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ: Мощность нагревателя 1500 Вт Масса 3 кгРазмеры (Д х Ш х В) 380х254х260 мм Объем резервуара 1 л Макс. давление пара 3,2 бар Защита от детей + Предохранительный клапан + Комплект дляуборки пола + Регулятор расхода пара на рукоятке + Интегрированная воронка длязаливки воды + Ручная насадка + Точечное сопло + Круглая щетка