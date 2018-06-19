Пылесос моющий Керхер SE 4002

Описание товара

Пылесос Karcher SE 4002 оптимальным образом подходит для уборки ковровых и твердых напольных покрытий, таких как ковролин и ковры, линолеум, керамическая плитка Моющие пылесосы прекрасно себя зарекомендовали для чистки текстильных поверхностей (ковры, ковролин, мягкая мебель) и твердых напольных покрытий (линолеум, природный камень, керамическая плитка). Высокая эффективность уборки достигается за счет интегрированной системы подачи воды непосредственно по всасывающему шлангу и трубе, что позволяет одновременно распылять растворенное в воде моющее средство на обрабатываемую поверхность и тут же собирать его вместе с частицами грязи и пыли. Сила всасывания у аппарата Karcher SE 4002 (Керхер) значительно мощнее, чем у аналогов, что позволяет поверхности высыхать значительно быстрее (на 50%). Пылесос Karcher SE 4002 также можно использовать как обычный водопылесос для сбора сухой пыли и жидкостей. Оснащение и преимущества: корпус пылесоса выполнен из ударопрочного пластика, оснащен противоударным бампером и маневренными, устойчивыми колесами. удобная переносная ручка одновременно служит устройством для открывания и закрывания мусорного контейнера. в съемный бак легко наливать свежую воду и выливать. специальный крюк для электрического кабеля удобно использовать как при хранении пылесоса, так и в работе. все аксессуары и принадлежности хранятся непосредственно на корпусе. Технические характеристики Длина кабеля 7,5 м Обьем баков для чистой / грязной воды 4/4 л Производительность (л/с) 70 л/с Мощность всасывания (мбар) 210 мбар Давление разбрызгивания (бар) 1 бар Потребляемая мощность 1,4 кВт Масса 8 кг Габариты 500х385х385 мм Комплект поставки Всасывающий шланг с подводкой воды 2м, 2 удлинительные трубки с подводкой воды по 0,5 м Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей Насадка для пола Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели Фильтр-мешок и плоский складчатый фильтр Eco Фильтр из пенопласта RM 519