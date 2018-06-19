Хозяйственный пылесос Karcher WD 6 P Premium

Описание товара

Хозяйственный пылесос Karcher MV 6 P Premium - это новый аппарат экстра-класса и топ-модель. Максимум удобства и производительности. Оснащены всем необходимым для эффективной и комфортной работы. Этот пылесос играючи справляется с большими объемами воды или мелкой пыли. Практичная функция выдувания позволит, например, легко удалить листву с гравийной дорожки, а штепсельная розетка позволяет подключать к пылесосу электроинструменты и удалять пыль, опилки или стружку сразу после их образования. Особенности: Эргономичная ручка для удобной транспортировки. Кабель питания, как и все прочие аксессуары можно хранить безопасно и удобно на самом аппарате. Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала. Съемная кассета с плоским складчатым фильтром. Производительность 2000 - ватного пылесоса. Быстрая парковка - на время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола удобно закрепляется на корпусе пылесоса. Система очистки фильтра. Штепсельная розетка позволяет подключать к пылесосу электроинструменты и удалять пыль, опилки или стружку сразу после их образования. Съёмная антистатическая рукоятка.Сливное отверстие с резьбовой пробкой.