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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              18 490

              Хозяйственный пылесос Karcher WD 6 P Premium

              Телефон
              +74959973876
              Продавец
              Трейд Хаус K
              0
              Описание товара

              Хозяйственный пылесос Karcher MV 6 P Premium - это новый аппарат экстра-класса и топ-модель. Максимум удобства и производительности. Оснащены всем необходимым для эффективной и комфортной работы. Этот пылесос играючи справляется с большими объемами воды или мелкой пыли. Практичная функция выдувания позволит, например, легко удалить листву с гравийной дорожки, а штепсельная розетка позволяет подключать к пылесосу электроинструменты и удалять пыль, опилки или стружку сразу после их образования. Особенности: Эргономичная ручка для удобной транспортировки. Кабель питания, как и все прочие аксессуары можно хранить безопасно и удобно на самом аппарате. Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала. Съемная кассета с плоским складчатым фильтром. Производительность 2000 - ватного пылесоса. Быстрая парковка - на время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола удобно закрепляется на корпусе пылесоса. Система очистки фильтра. Штепсельная розетка позволяет подключать к пылесосу электроинструменты и удалять пыль, опилки или стружку сразу после их образования. Съёмная антистатическая рукоятка.Сливное отверстие с резьбовой пробкой.

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