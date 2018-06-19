Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 Premium

Описание товара

Karcher MV 5 Premium - это новый аппарат среднего класса высочайшей производительности. Это уникальное предложение от Karcher: бытовой пылесос с профессиональной системой фильтрации в сочетании с запатентованной технологией быстрого и гигиеничного извлечения фильтра. Мощность силы всасывания 1800 - ватного пылесоса при потребляемой мощности в 1.1 кВт, и оснащение новыми принадлежностями, позволяет быстро удалять любые загрязнения. Очистка одним нажатием кнопки - полная сила всасывания восстанавливается в считанные секунды: система очистки фильтра формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие её в мусоросборник. Особенности: Эргономичная ручка для удобной транспортировки. Кабель питания, как и все прочие аксессуары можно хранить безопасно и удобно на самом аппарате. Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала. Съемная кассета с плоским складчатым фильтром. Производительность 1800-ватного пылесоса. Быстрая парковка - на время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола удобно закрепляется на корпусе пылесоса.