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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              13 890

              Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 Premium

              Телефон
              +74959973876
              Продавец
              Трейд Хаус K
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              Описание товара

              Karcher MV 5 Premium - это новый аппарат среднего класса высочайшей производительности. Это уникальное предложение от Karcher:  бытовой пылесос с профессиональной системой фильтрации в сочетании с запатентованной технологией быстрого и гигиеничного извлечения фильтра. Мощность силы всасывания 1800 - ватного пылесоса при потребляемой мощности в 1.1 кВт, и оснащение новыми принадлежностями, позволяет быстро удалять любые загрязнения. Очистка одним нажатием кнопки - полная сила всасывания восстанавливается в считанные секунды: система очистки фильтра формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие её в мусоросборник. Особенности:  Эргономичная ручка для удобной транспортировки. Кабель питания, как и все прочие аксессуары можно хранить безопасно и удобно на самом аппарате. Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала. Съемная кассета с плоским складчатым фильтром. Производительность 1800-ватного пылесоса. Быстрая парковка - на время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола удобно закрепляется на корпусе пылесоса.

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