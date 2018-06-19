Пылесос моющий Керхер SE 4001

Описание товара

Пылесос Karcher SE 4001 может использоваться как для сухой, так и для влажной уборки, при чем при влажной уборке остаточная влажность после уборки на 50% лучше, чем у конкурентов благодаря специальной новой насадке и новому средству для чистки ковров.

Технические характеристики Моющий пылесос Karcher SE 4001

Объем баков для чист./гр. воды, (л) 3,8/4

Расход моющего раствора, (л/мин) 1

Макс. мощность турбины/насоса, (Вт) -/40

Расход воздуха, (л/с) 60

Длина кабеля, (м) 7.5

Масса (без принадлежностей), (кг) 7.8

Размеры (ДхШхВ), (мм) 385 х 385 х 500