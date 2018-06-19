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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              16 999

              Пылесос моющий Керхер SE 4001

              Телефон
              +74959973876
              Продавец
              Трейд Хаус K
              0
              Описание товара

              Пылесос Karcher SE 4001 может использоваться как для сухой, так и для влажной уборки, при чем при влажной уборке остаточная влажность после уборки на 50% лучше, чем у конкурентов благодаря специальной новой насадке и новому средству для чистки ковров.

              Технические характеристики Моющий пылесос Karcher SE 4001

              Объем баков для чист./гр. воды, (л) 3,8/4

              Расход моющего раствора, (л/мин) 1

              Макс. мощность турбины/насоса, (Вт) -/40

              Расход воздуха, (л/с) 60

              Длина кабеля, (м) 7.5

              Масса (без принадлежностей), (кг) 7.8

              Размеры (ДхШхВ), (мм) 385 х 385 х 500

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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