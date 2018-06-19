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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              350

              Печать на майках в ростове

              Телефон
              +78632940182
              Продавец
              ПечатниковЪ
              0
              Описание товара

              Нанесение логотипов на текстиле: майки, бейсболки, жилеты, костюмы, куртки, халаты, сумки. Методы нанесения: шелкография, термоперенос. Футболки с нанесением логотипа или символики – недорогой и весьма эффективный вид рекламы, доступный любой компании — вне зависимости от масштаба бизнеса и целей деятельности. Футболки с логотипом используются коммерческими компаниями, общественными организациями, политическими партиями и др. Футболки с логотипом уместны на выставке и при проведении промо-акции. На тимбилдинге футболки с логотипом или оригинальной символикой позволят отличать команды и будут способствовать формированию командного духа участников. В ритейле — незаменимы в качестве униформы для торгового персонала. А при проведении деловых мероприятий футболка с логотипом или символикой – недорогой запоминающийся сувенир.

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