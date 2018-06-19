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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
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              Фляжки сувенирные с логотипом

              Телефон
              +78632940182
              Продавец
              ПечатниковЪ
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              Описание товара

              Сувенир фляжка с логотипом.Фляжка – функциональный и презентабельный бизнес сувенир, которой наверняка придется по вкусу мужской половине населения. Фляжка – предмет, незаменимый в путешествиях и командировках, который также является важным элементом стиля, подчеркивающим статус владельца. Фляжка с логотипом поможет не только повысить узнаваемость торговой марки, но также поддержит и укрепит положительный имидж компании. Такой подарок, как фляжка может стать и удачным корпоративным сувениром для сотрудников фирмы. Нанесение логотипа осуществляется с помощью технологии лазерной гравировки, или тампопечати, в зависимости от материала изделия и ваших пожеланий.Также Компания Пе4атинков Ъ предлагает изготовление сувениров с логотипом , печать полиграфии, изготовление наружной рекламы, таблички, баннеры и многое другое , что касается рекламной продукции.

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