Банданы с логотипом

Описание товара

Банданы с нанесением логотипа. Изготовление бандан с нанесением логотипа. нанесение логотипа возможно несколькими методами: термоперенос, шелкотрафаретная печать, вышивка размер по желаю клиента банадана может быть треугольная или прямоугольная материал для бандан может быть атлас, х/б

ШЕЛКОГРАФИЯ ПО ТКАНИ

ТИРАЖ Размер 1 цв. 2 цв. 3 цв. 4 цв. 5 цв. 6 цв. 7 цв. 8 цв. 9 цв. 10 цв.

100 15х15 34,8 40,8 47,3 54 61,2 67,2 73,2 80,4 86,4 93,6

30х30 43,5 51 58,5 67,5 76,5 84 91,5 100,5 108 117

200 15х15 20,4 27,6 33,6 39,6 47,3 52,8 60 66 73,2 79,2

30х30 25,5 34,5 42 49,5 58,5 66 75 82,5 91,5 99

300 15х15 19,2 25,2 31,2 38,4 44,4 51,6 57,6 63,6 69,6 76,8

30х30 24 31,5 39 48 55,5 64,5 72 79,5 87 96

500 15х15 18 22,8 30 36 42 49,2 55,2 62 68,4 74,4

30х30 22,5 28,5 37,5 45 52,5 61,5 69 78 85,5 93

700 15х15 15,6 21,6 28,8 34,8 40,8 48 54 61,2 67,2 73,2

30х30 19,5 27 36 43,5 51 60 67,5 76,5 84 91,5

1000 15х15 12 18 22,8 28,8 33,6 39,6 44,4 50,4 55,2 61,2

30х30 15 22,5 28,5 36 42 49,5 55,5 63 69 76,5

2000 15х15 10,8 16,8 21,6 27 32,4 38,4 43,2 49,2 54 60

30х30 13,5 21 27 33,8 40,5 48 54 61,5 67,5 75

5000 15х15 9,6 14,4 18,6 22,8 27,6 31,2 36 40,8 43,8 49,2

30х30 12 18 23,3 28,5 34,5 39 45 51 55,5 61,5

10000 15х15 8,4 12 15,6 18,6 21,6 25,2 28,8 31,2 34,8 38,4

30х30 10,5 15 19,5 23,3 27 31,5 36 39 43,5 48

20000 15х15 7,8 10,8 14,4 18 20,4 24 27,6 30 33,6 37,2

30х30 9,8 13,5 18 22,5 25,5 30 34,5 37,5 42 46,5

50000 15х15 7,2 10,2 13,8 17,4 19,8 23,4 27 29,4 33 36

30х30 9 12,8 17,3 21,8 24,8 29,3 33,8 36,8 41,3 45

Стоимость изготовления форм за один цвет - 650р Печать на цветных изделиях +1 цвет Печать на изделиях из синтетических тканей +20% На толстовках, ветровках +30% Нанесение на бейсболки +5 руб

Маленькие тиражи

ТИРАЖ Размер 1 цв. 2 цв. 3 цв. 4 цв. 5 цв. 6 цв.

10 15х15 78 146,4 206,4 266,4 326,4 362,4

30х30 108 183 258 333 408 453

20 15х15 57,6 93,6 129,6 165,6 201,6 237,6

30х30 72 117 162 207 252 297

30 15х15 54 72 90 108 126 144

30х30 67,5 90 112,5 135 157,5 180

50 15х15 43,2 51,6 60 68,4 76,8 85,2

30х30 54 64,5 75 85,5 96 106,5