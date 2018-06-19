Термоперенос на футболки в Ростове на Дону

Описание товара

Термоперенос — перенос аппликации из термопленки на ткань под прессом с высокой температурой Термоперенос - это самая универсальная, доступная и простая технология среди всех способов переноса изображений на разные изделия.

Основные преимущества термопереноса:

Изображение, полученное в результате термопереноса, неотделимо от ткани.

Изображение не смывается при машинной стирке (до 80 С).

Возможность производства как единичного экземпляра,так и многотысячного тиража.

Высокое качество нанесения благодаря высокой точности резки.

Процесс термопереноса не занимает много времени, всего 8-10 секунд. Резка и размещение макета на ткани занимает около минуты.

Термоперенос на различные поверхности осуществляется с помощью двух технологий:

Печать на лазерном принтере на спец. бумаге и дальше термоперенос. Эта технология называется - The Magic Touch.

Печать на струйном принтере сублимационными чернилами на спец. бумаге и дальше термоперенос.

Термоперенос - это самая лучшая методика, разработанная в последнее время. Вопреки развитию альтернативных технологий, данный метод остается самым популярным, так как в результате получаются достаточно надежные и прочные изображения