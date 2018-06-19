Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              250

              Термоперенос на футболки в Ростове на Дону

              Телефон
              +78632940182
              Продавец
              ПечатниковЪ
              0
              Описание товара

              Термоперенос — перенос аппликации из термопленки на ткань под прессом с высокой температурой Термоперенос - это самая универсальная, доступная и простая технология среди всех способов переноса изображений на разные изделия.

              Основные преимущества термопереноса:

              Изображение, полученное в результате термопереноса, неотделимо от ткани.

              Изображение не смывается при машинной стирке (до 80 С).

              Возможность производства как единичного экземпляра,так и многотысячного тиража.

              Высокое качество нанесения благодаря высокой точности резки.

              Процесс термопереноса не занимает много времени, всего 8-10 секунд. Резка и размещение макета на ткани занимает около минуты.

              Термоперенос на различные поверхности осуществляется с помощью двух технологий:

              Печать на лазерном принтере на спец. бумаге и дальше термоперенос. Эта технология называется - The Magic Touch.

              Печать на струйном принтере сублимационными чернилами на спец. бумаге и дальше термоперенос.

              Термоперенос - это самая лучшая методика, разработанная в последнее время. Вопреки развитию альтернативных технологий, данный метод остается самым популярным, так как в результате получаются достаточно надежные и прочные изображения

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store