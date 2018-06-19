Логотипы на спортивной одежде в ростове

Описание товара

Нанесение логотипов на текстиле: майки, бейсболки, жилеты, костюмы, куртки, халаты, сумки. Методы нанесения: шелкография, термоперенос.Футболки с нанесением логотипа или символики – недорогой и весьма эффективный вид рекламы, доступный любой компании — вне зависимости от масштаба бизнеса и целей деятельности. Футболки с логотипом используются коммерческими компаниями, общественными организациями, политическими партиями и др.Футболки с логотипом уместны на выставке и при проведении промо-акции. На тимбилдинге футболки с логотипом или оригинальной символикой позволят отличать команды и будут способствовать формированию командного духа участников. В ритейле — незаменимы в качестве униформы для торгового персонала. А при проведении деловых мероприятий футболка с логотипом или символикой – недорогой запоминающийся сувенир