Нанесение информации на пакеты

Описание товара

Компания Пе4атников Ъ предлагает изготовить нанесение на пакеты полиэтиленовые, визитки, папка уголок, ежедневники и другую сувенирную продукцию. Шелкотрафаретная печать является одним из универсальных средств реализации фирменной продукции. Шелкография позволяет работать с самыми различными материалами. Так шелкотрафаретная печать дает возможность наносить изображение не только на бумагу, но и на текстильный материал, стекло и керамику. Есть и другие материи, на которых превосходно применяется шелкография. Шелкотрафаретная печать позволяет решать самые различные производственно-торговые цели. Шелкография, которая способна удовлетворить любые потребительские запросы и создать качественный продукт – это и есть профессиональная шелкография. Предлагаем услуги по нанесению необходимой Вам информации методом Шелкотрафаретная печать на :

полиэтиленовых пакетах бумажных пакетах футболках, бейсболках, спецодежде файлах, папках, уголках, ежедневниках дисках, коробках для СD самоклеящейся пленке конвертах -изготовление визиток, ценников, открыток, грамот, сертификатов и т.д.

Пакет полиэтиленновый с укрепленной прорубной ручкой

20х30+3, 50 мкм

Максимальное поле запечатки 10х15 см, Цена за один пакет с печатью, руб.

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Белый, Желтый, Красный, Темно-синий, Черный, Серебро 1+0 24,192 19,95 17,654 14,336 12,53 11,354

2+0 29,022 23,954 21,182 17,192 15,036 13,622

3+0 34,832 28,728 25,41 20,636 18,032 16,338

4+0 41,79 34,468 30,506 24,766 21,644 19,614

5+0 50,162 41,356 36,596 29,722 25,97 23,52

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 5,04 4,48 4,2 3,64 2,8 2,24

30х40+3,5 50 мкм

Максимальное поле запечатки 20х25 см, Цена за один пакет с печатью, руб.

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Белый 1+0 25,55 20,342 18,774 15,96 14,196 11,06

2+0 30,296 24,402 22,526 19,152 17,024 13,272

3+0 36,344 29,288 27,034 22,974 20,44 15,918

4+0 43,624 35,14 32,438 27,566 24,528 19,11

5+0 52,346 42,182 38,92 33,082 29,428 22,932

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 5,74 5,18 4,76 4,2 3,64 2,8

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Черный, Желтый, Светло-бежевый 1+0 34,342 27,776 23,38 19,572 16,044 13,874

2+0 41,202 33,32 28,056 23,478 19,25 16,646

3+0 49,448 39,984 33,768 28,182 23,1 19,978

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,3 5,46 5,04 4,76 4,2 3,36

Бордовый, Красный, Оранжевый, Серебро, Синий, Темно-синий, Темно-зеленый 1+0 35,938 28,938 24,024 21,546 18,648 15,974

2+0 43,12 34,72 28,826 25,844 22,372 19,166

3+0 51,744 41,664 34,594 31,024 26,852 23,002

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,3 5,46 5,04 4,76 4,2 3,36

30х40+3,5 70 мкм

Максимальное поле запечатки 20х25 см, Цена за один пакет с печатью, руб.

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Белый 1+0 27,804 22,47 20,958 18,578 16,128 13,79

2+0 33,362 26,264 24,654 21,364 18,536 15,848

3+0 40,026 32,354 29,764 24,556 22,246 18,214

4+0 48,034 38,822 35,112 28,252 25,578 20,958

5+0 57,652 46,592 41,44 32,48 29,414 24,094

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 5,6 5,04 4,62 3,92 3,36 2,52

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Черный, Желтый, Светло-бежевый 1+0 36,204 29,456 25,298 21,364 17,948 15,204

2+0 43,442 35,336 29,848 24,556 20,636 17,472

3+0 52,122 42,406 35,224 28,252 23,73 20,104

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,3 5,46 5,04 4,76 4,2 3,36

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Бордовый, Голубой, Красный, Оранжевый, Синий, Темно-синий, Серебро 1+0 38,374 31,136 26,964 23,114 19,628 16,814

2+0 46,046 37,352 31,808 26,572 22,568 19,334

3+0 55,258 44,828 37,534 30,562 25,956 22,232

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,3 5,46 5,04 4,76 4,2 3,36

Золото, Салатовый, Зеленый 1+0 39,69 32,172 28,196 24,164 20,622 17,458

2+0 47,628 38,528 33,264 27,762 23,702 20,076

3+0 57,148 46,242 39,256 31,934 27,272 23,086

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,3 5,46 5,04 4,76 4,2 3,36

40х50+3,9 50 мкм

Максимальное поле запечатки 30х35 см, Цена за один пакет с печатью, руб.

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Белый 1+0 29,316 24,192 22,442 20,146 17,626 15,372

2+0 35,168 29,022 26,922 23,772 20,216 17,668

3+0 42,21 34,832 32,312 28,042 23,17 20,328

4+0 50,652 41,79 38,766 33,096 26,656 23,366

5+0 60,788 50,162 46,522 39,046 30,814 26,88

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,86 6,44 5,88 5,32 4,2 3,22

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Черный, Желтый, Светло-бежевый 1+0 38,262 31,472 27,146 22,092 19,166 16,282

2+0 45,906 37,758 32,032 25,396 22,176 18,718

3+0 55,09 45,318 37,786 30,562 25,69 21,532

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 7,14 6,72 6,16 5,6 4,76 3,64

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Бордовый, Голубой, Красный, Оранжевый, Синий, Темно-синий, Темно-зеленый, Серебро, Прозрачный 1+0 39,284 32,27 27,972 22,596 19,782 16,814

2+0 47,138 38,724 32,998 26,558 22,736 19,334

3+0 56,56 46,466 39,606 31,696 26,152 22,232

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 7,14 6,72 6,16 5,6 4,76 3,64

Зеленый 1+0 39,956 32,956 28,658 23,422 20,538 17,304

2+0 47,936 39,536 34,384 26,922 23,618 19,894

3+0 57,526 47,432 40,572 30,968 27,16 22,876

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 7,14 6,72 6,16 5,6 4,76 3,64

40х50+3,9 70 мкм

Максимальное поле запечатки 30х35 см, Цена за один пакет с печатью, руб.

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Белый 1+0 32,718 26,922 24,976 22,596 19,712 17,052

2+0 39,256 32,298 29,554 25,984 22,694 19,6

3+0 47,11 38,766 34,86 29,876 26,096 22,554

4+0 56,532 46,508 41,146 35,252 30,016 25,928

5+0 67,844 55,818 48,552 40,53 35,42 29,82

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,72 6,16 5,6 5,04 4,62 3,08

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Черный, Желтый, Светло-бежевый 1+0 41,734 34,328 29,134 24,01 21,042 18,018

2+0 50,078 41,16 34,37 27,608 24,15 20,72

3+0 60,088 49,392 40,558 31,752 27,762 23,828

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 7,14 6,72 6,16 5,6 4,76 3,64

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Бордовый, Бирюзовый, Голубой, Красный, Коричневый, Оранжевый, Синий, Темно-синий, Темно-зеленый, Серебро 1+0 42,966 35,434 30,198 25,046 22,078 19,012

2+0 51,548 42,518 35,63 28,798 23,086 21,854

3+0 61,866 51,016 42,042 33,11 26,544 25,13

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 7,14 6,72 6,16 5,6 4,76 3,64

Зеленый, Розовый, Салатовый, Фиолетовый 1+0 43,05 35,616 30,352 25,144 22,246 19,096

2+0 51,66 42,644 36,106 28,882 25,578 21,952

3+0 61,992 51,184 42,602 33,208 29,414 25,242

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 7,14 6,72 6,16 5,6 4,76 3,64

40х50+3,9 100 мкм

Максимальное поле запечатки 30х35 см, Цена за один пакет с печатью, руб.

Цвет пакета Нанесение 100 200 300 500 1000 3000

Белый 1+0 43,05 35,616 30,352 25,144 22,246 19,096

2+0 51,66 42,644 36,106 28,882 25,578 21,952

3+0 61,992 51,184 42,602 33,208 29,414 25,242

дополнительный цвет на обратную сторону пакета 6,72 6,16 5,6 5,04 4,62 3,08

50х60+4 / 60х50+4 50 мкм, 70 мкм

Максимальное поле запечатки 40х45