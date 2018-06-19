Папка уголок с логотипом

Описание товара

Печать на пластиковой поверхности методом шелкография Нанесение и печать на папках-уголках не самый простой в технологическом плане процесс. Проще всего запечатке поддаются матовые не тисненые материалы. Если поверхность глянцевая, то она предварительно химически обрабатывается. Сложность печати на пластиковых папках заключается в их объемности, а печати на файликах - в их мягкости. Ввиду указанных особенностей, на данные работы, обычно, ставятся самые опытные печатники. Печать на пластиковой поверхности методом шелкотрафаретная печать на файлах, папках, прозрачных, цветных, разной плотности от 100 шт Печать возможно от 1 до 4 цветов Возможна также печать полноцветная УФ Шелкография:

на пластиковые папки с шелкографической печатью.

Количество цветов нанесения 100 200 300 400 500 1000

1 цвет 30 29,8 29,4 28,8 30 27

2 цвета 34 33,8 33,6 33,2 32,8 32

3 цвета 38 37,8 37,4 37 36,6 35,6

на пластиковые файлы с шелкографической печатью.

Количество цветов нанесения 100 200 300 400 500 1000

1 цвет 22 21,8 21,4 20,8 20 19

2 цвета 26 25,8 25,6 25,2 24,8 24,4

3 цвета 28 29,8 29,4 29 28,8 28