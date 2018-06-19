Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              10

              Папка уголок с логотипом

              Телефон
              +78632940182
              Продавец
              ПечатниковЪ
              0
              Описание товара

              Печать на пластиковой поверхности методом шелкография Нанесение и печать на папках-уголках не самый простой в технологическом плане процесс. Проще всего запечатке поддаются матовые не тисненые материалы. Если поверхность глянцевая, то она предварительно химически обрабатывается. Сложность печати на пластиковых папках заключается в их объемности, а печати на файликах - в их мягкости. Ввиду указанных особенностей, на данные работы, обычно, ставятся самые опытные печатники. Печать на пластиковой поверхности методом шелкотрафаретная печать на файлах, папках, прозрачных, цветных, разной плотности от 100 шт Печать возможно от 1 до 4 цветов Возможна также печать полноцветная  УФ Шелкография:

              на пластиковые папки с шелкографической печатью.

              Количество цветов нанесения 100 200 300 400 500 1000

              1 цвет 30 29,8 29,4 28,8 30 27

              2 цвета 34 33,8 33,6 33,2 32,8 32

              3 цвета 38 37,8 37,4 37 36,6 35,6

              на пластиковые файлы с шелкографической печатью.

              Количество цветов нанесения 100 200 300 400 500 1000

              1 цвет 22 21,8 21,4 20,8 20 19

              2 цвета 26 25,8 25,6 25,2 24,8 24,4

              3 цвета 28 29,8 29,4 29 28,8 28

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store