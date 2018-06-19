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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
              300

              Футболки с логотипом недорого в ростове

              Телефон
              +78632940182
              Продавец
              ПечатниковЪ
              0
              Описание товара

              Футболка с нанесением логотипа Футболки с логотипом являются отличными рекламными сувенирами, подчеркивающими брэнд и статус компании. От 1 шт. Футболки с логотипом являются отличными рекламными сувенирами, подчеркивающими брэнд и статус компании. Футболки с логотипом, как нельзя кстати, подойдут для популяризации какого-либо общественного движения. Так же футболки с логотипом пользуются спросом у членов различных клубов. Изготавливаются футболки с логотипом, как правило, путем нанесения трафаретной печати, но возможны и другие варианты. Рисунок на футболках с логотипом долговечен, так как логотип наносится специальными красками, которые не стираются и не выгорают со временем. Футболки с логотипом выдерживают неоднократные стирки, напечатанный логотип не трескается и не осыпается. С помощью специальных носителей, которыми располагает современная техническая база выполняется печать, которая позволяет наносить на футболки логотип. Футболки с логотипом просто необходимы для проведения успешной и яркой рекламной акции. Ваша компания, благодаря тщательно продуманной рекламной акции может запомниться и остаться в памяти у многих. С помощью футболок с логотипом можно эффективно продвинуть услуги, и вообще, применение футболок с логотипами, делают фирму значительной в глазах участников рекламной акции. В любом случае применение футболок с логотипами сделает вашу акцию запоминающейся, а значит эффективной. Печать на текстиле следует доверять только профессионалам. Мы наносим логотип на футболки, выполняем работу качественно и быстро. Печать осуществляется с соблюдением всех технологических и эстетических требований к продукции. При печати мы применяем метод шелкографии.

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