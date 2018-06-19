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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
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              Антивирус DrWeb для файловых серверов Unix

              Телефон
              +78463426464
              Продавец
              КомпьютерСервис
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              Описание товара

              Антивирус Dr.Web для файловых серверов Unix — высокопроизводительное решение, предназначенное для антивирусной проверки файловых хранилищ SambaАнтивирус Dr.Web для файловых серверов Unix — высокопроизводительное решение, предназначенное для антивирусной проверки файловых хранилищ Samba, расположенных на серверах под управлением Unix-систем (Linux, FreeBSD, Solaris). Продукт способен удовлетворить запросы компаний любого масштаба, благодаря возможности производить обработку гигантских массивов информации в режиме реального времени, надежности работы и гибкости настроек.Широкий спектр поддерживаемых ОСАнтивирус Dr.Web для файловых серверов Unix обеспечивает надежный заслон на пути распространения вредоносных объектов практически для всех используемых в настоящее время операционных систем на базе Unix.Поддерживаемые ОСдистрибутивы Linux, имеющие версию ядра 2.4.x и выше

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