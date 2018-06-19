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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
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              UserGate Mail Server Решение для организации почтового сервера и его антивирусной защиты

              Телефон
              +78463426464
              Продавец
              КомпьютерСервис
              0
              Описание товара

              UserGate Mail ServerUserGate Mail Server — это решение для организации безопасного почтового сообщения в компании со встроенными модулями антиспам и антивирусной защиты. Продукт обладает модульной структурой, что повышает отказоустойчивость и дает возможность запуска сервера на распределенной системе.  В числе основных функций UserGate Mail Server — управление доменами и пользователями, веб-клиент, поддержка списков рассылки, работа удаленными учетными записями, поддержка LDAP, а также гибкая и мощная система правил.Для обеспечения доступа к почте в решении реализована поддержка протоколов SSL, POP3s, SMTPs и IMAPs.Безопасность почтового сообщения теперь может обеспечиваться сразу тремя антивирусными модулями: Kaspersky Antivirus, Panda Antivirus и Entensys Zero-Hour, основанный на «облачных» технологиях. Cloud-антивирус позволяет вести проактивную деятельность по выявлению Интернет-угроз: борьба с вирусом начинается еще до того, как он поразит миллионы компьютеров.UserGate Mail Server поддерживает следующие методы фильтрации спама:на основе DNS

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