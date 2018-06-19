DrWeb для почтовых серверов MS Exchange

Описание товара

Dr.Web для почтовых серверов MS Exchange 2000/2003/2007 — эффективное средство защиты почтового трафика компаний от вирусов, шпионского ПО и спама.Варианты лицензий: Антивирус и Антивирус+АнтиспамМасштабируемость программы Решение способно удовлетворить запросы как небольшой компании, имеющей один почтовый сервер, так и безграничные потребности по сканированию почтового трафика транснационального поставщика телематических услуг, благодаря способности обрабатывать гигантские массивы информации в режиме реального времени, надежности работы и гибкости настроек.Высокая производительность и стабильность работы Благодаря заложенной функции многопоточной проверки Dr.Web для почтовых серверов MS Exchange 2000/2003/2007 способен обрабатывать большие объемы почтовых сообщений.Минимальная нагрузка на систему Нетребовательность Dr.Web для почтовых серверов MS Exchange 2000/2003/2007 к системным ресурсам позволяет ему идеально функционировать на почтовых серверах практически любой конфигурации