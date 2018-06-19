Комплект DrWeb «Универсальный» — доступная комплексная защита enterprise класса для предприятий

Описание товара

Комплект Dr.Web «Универсальный» представляет собой доступную комплексную защиту enterprise-класса для малых и средних предприятий (от 5 до 50 ПК).Продукты, входящие в комплект, сертифицированы ФСТЭК России.Комплект поставляется с шагом в 5 лицензий (от 5 до 50). Что входит в состав комплекта Dr.Web «Универсальный»:Центр управления Dr.WebDr.Web Desktop Security Suite (5-50 рабочих станций)Dr.Web Server Security Suite (1 сервер)Dr.Web Mail Security Suite (5-50 адресов почты)Dr.Web Gateway Security Suite (25-50 пользователей интернет-шлюза)Dr.Web Mobile Security Suite (5-50 мобильных устройств)Продукт Dr.Web для защиты интернет-шлюзов (Dr.Web Gateway Security Suite) входит только в комплекты от 25 до 50 лицензий. Особенности лицензирования Комплекта Dr.Web «Универсальный»:1. На комплект не распространяются никакие скидки, в том числе скидки на продление.2. Скидка на продление предоставляется при переходе с комплекта на отдельные продукты «Доктор Веб».3. Дозакупка к комплекту не производится.4. Чтобы продолжить пользоваться комплектом после окончания лицензии, необходимо приобрести новую лицензию за полную стоимость.