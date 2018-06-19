ESET NOD32 Smart Security Family — лицензия на 5 устройств на 1 год (электронная поставка)

Описание товара

Стоимость указана за электронный ключ на 1 год на 5 устройств.Также доступна коробочная версия. ESET NOD32 Smart Security Family — комплексная антивирусная защита для всей семьи.ESET NOD32 Smart Security Family представляет собой универсальное решение для защиты пяти любых устройств (ПК, ноутбуков, смартфонов и планшетов) под управлением Microsoft Windows, Mac OS X, Linux Desktop, Android, Windows Mobile и Symbian. Защита компьютеровобезвреживает вирусы и троянские программыблокирует фишинговые сайты и шпионское ПОповышает уровень безопасности в социальных сетяхзащищает от интернет-мошенниковобеспечивает безопасность детей в интернетеосуществляет поиск потерянных или украденных компьютеровблокирует нежелательные письма и рекламные рассылки Защита смартфонов и планшетовобеспечивает защиту устройства от всех видов вредоносных приложенийобеспечивает безопасность онлайн-платежейблокирует нежелательные вызовы и SMS-спамзащищает личные данные пользователяпомогает найти потерянные и украденные устройства Основные возможностиАнтивирус и антишпионОбеспечивает проактивную защиту от всех типов угроз в режимах онлайн и оффлайн, а также предотвращает дальнейшее распространение вредоносных программ. Защита от эксплойтов. Улучшено!Блокирует атаки, разработанные специально, чтобы избежать обнаружения антивирусом. Устраняет экраны блокировки и программы, требующие денежного выкупа. Технология зарекомендовала себя как эффективный метод обнаружения вредоносных программ типа «уязвимость нулевого дня». Расширенное сканирование памятиПозволяет обезвреживать зашифрованные вредоносные программы, которые устанавливаются на компьютер без ведома пользователя. Современная облачная система ESET LiveGrid®Ускоряет сканирование внесением безопасных файлов в белый список на основе базы данных репутации файлов ESET LiveGrid® Сканирование в процессе загрузки файловУскоряет процесс путем сканирования конкретных типов файлов (например, архивов и обновлений) во время их загрузки. Сканирование в моменты простояУлучшает производительность системы при выполнении углубленного сканирования, когда компьютер не используется. Помогает обнаружить потенциальные неактивные угрозы, прежде чем они смогут нанести ущерб Система предотвращения вторжений (HIPS)Позволяет более точно настроить работу системы. Предоставляет возможность задать правила для системного реестра, активных процессов и программ, а также правила тонкой настройки вашего профиля безопасности. ESET Social Media ScannerПриложение защищает профили пользователей Facebook и Twitter. Сканирует содержание профиля, выявляет вредоносные ссылки в сообщениях или комментариях к статусу пользователя, предупреждает о получении нежелательного контента.​ ESET Антивор (Anti-Theft)Защитите свой ноутбук на случай кражи или потери. Зарегистрируйте свой аккаунт на сайте my.eset.com, чтобы включить защиту устройства в случае его пропажи.​ Отслеживание местоположенияESET Антивор позволяет отмечать устройство как потерянное и инициировать онлайн-мониторинг. Отображает положение на карте при подключении к Wi-Fi сетям. Позволяет получить доступ к собранной информации на my.eset.com. Наблюдение за активностью ноутбукаПозволяет отследить похитителя с помощью встроенной камеры вашего компьютера. Собирает снимки экрана с пропавшего ноутбука. Сохраняет их в личном кабинете my.eset.com. Оптимизация ESET АнтиворПростая настройка системы безопасности для максимальной защиты устройства, автоматического входа в Windows и паролей учетных записей ОС. Помогает повысить уровень безопасности, подсказывая, как изменить ключевые параметры настроек системы. Односторонний обмен сообщениямиВ личном кабинете my.eset.com есть возможность отправлять односторонние сообщения нашедшему ваш ноутбук, что позволяет увеличить шансы на возвращение устройства. Защита персональных данныхПерсональный файерволПредотвращает несанкционированный доступ к компьютеру и использование личных данных. Защита от ботнетов. Новинка!Абсолютно новая технология, которая защищает от проникновения вредоносных бот-сетей — предотвращает спам и сетевые атаки, осуществляемые с вашего компьютера. Щит уязвимостейЗащищает все соединения, блокируя целенаправленные атаки вредоносных программ, которые используют уязвимости системы и установленного ПО. АнтифишингРаспознает и блокирует фишинговые сайты, нацеленные на хищение конфиденциальных данных при совершении банковских операций. Защищает от потери логинов и паролей, банковских реквизитов, данных кредитных карт вследствие подмены легальных веб-сайтов поддельными — фишинговыми. Контроль устройствПозволяет предотвратить несанкционированное копирование ваших данных на внешние устройства. Блокирует обращение к не доверенным носителям данных: CD, DVD, флешкам и дисковым накопителям. Блокирует устройства, подключенные через Bluetooth и FireWire-порты. АнтиспамПредотвращает засорение почтового ящика нежелательными письмами. Стоимость указана за электронный ключ на 1 год на 5 устройств.Также доступна коробочная версия.