Kaspersky Small Office Security защита от 5 ПК + 5 МУ + 1 сервер — до 24 ПК + 24 МУ + 2 сервера

Описание товара

Цена указана за одну лицензию сроком на 1 год.Доступное количество лицензий для заказа: от 5 до 24.Пользователю предоставляется ключевой файл, код активации и лицензионный сертификат.Каждая лицензия Kaspersky Small Office Security включает подарок — лицензию Kaspersky Internet Security для Android, таким образом за те же деньги вы получите защиту не только рабочих станций, но и мобильных устройств (МУ).Внимание!Для оформления заказа выберите Тип лицензии (Новая, Продление, Миграция) и Диапазон лицензий, при этом цена будет указана за одну лицензию. Затем, в окне оформления заказа укажите требуемое количество лицензий для расчета суммы заказа.После окончания срока действия лицензионного сертификата есть возможность возобновить лицензионное использование продукта путем приобретения продления (Renewal) со скидкой.Данный продукт не поставляется образовательным, медицинским и научным учреждениям. Таким организациям рекомендуется приобретать продукты линейки Kaspersky Security для бизнеса. Доступна также версия, не включающая защиту файлового сервера:Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles​ пакет лицензий на 5 ПК + 5 МУ Kaspersky Small Office Security — это:Безопасность компьютеров под управлением Windows и Mac, а также файловых серверовЗащита вашего бизнеса от фишинговых атак и других интернет-угрозБезопасность смартфонов и планшетов на базе Android, включая защиту от краж (модуль Анти-Вор)Дополнительная защита при проведении банковских операций в интернете с помощью технологии «Безопасные платежи» (доступна только для компьютеров под управлением Windows и Mac)Защита от утечки конфиденциальных данных, в том числе информации о ваших клиентахПростое управление: ваш сотрудник или внештатный специалист могут удаленно подключаться к консоли управления Существует несколько типов лицензий Kaspersky Small Office Security​:1. Base — первичная покупка (новая). Используется при поставке пользователю продуктов «Лаборатории Касперского» (ЛК), отличных от тех, которыми он пользуется (пользовался ранее), либо не использовавшему продукты ЛК вовсе.2. Renewal — продление подписки. После окончания срока действия лицензионного сертификата пользователь имеет возможность возобновить лицензионное использование продуктов ЛК путем приобретения продления подписки со скидкой. Продление осуществляется не ранее 1 месяца до истечения срока действия лицензионного сертификата и в течение года после. В случае если продление производится в более ранние или поздние сроки, необходимо согласование с ЛК.3. Cross-grade — миграция/переход с аналогичного продукта другого производителя. По данной программе производится поставка продуктов «Лаборатории Касперского» со скидкой 50%. Скидка предоставляется на аналогичный продукт и то же количество лицензий, которые указаны в лицензионном соглашении стороннего производителя антивирусного программного обеспечения (АПО). Заказ продуктов ЛК по данной программе возможен только при предоставлении копии лицензионного соглашения/сертификата любого производителя АПО. Обязательно предоставление скан-копии акта приемки-передачи ПО стороннего производителя клиенту. Приобретение продуктов по данной программе возможно как во время действия лицензионного соглашения любого производителя АПО, так и в течение 1 месяца после его окончания. Kaspersky Small Office Security — это решение, которое разработано специально для небольших компаний и сочетает инструменты мирового класса для защиты от вредоносного ПО со специальными технологиями, которые обеспечивают защиту не только ваших компьютеров, но и финансов, деловой репутации и личных данных, а также конфиденциальной информации клиентов — то есть всего того, что важно для вашего бизнеса.Это решение разрабатывалось таким образом, чтобы его было просто использовать, поскольку для предприятий малого бизнеса это особенно важно. Управлять Kaspersky Small Office Security можно даже через веб-консоль — поэтому, если у вас нет собственных IT-специалистов, то внештатный системный администратор сможет управлять безопасностью всех ноутбуков, настольных компьютеров и файловых серверов, а также смартфонов и планшетов на базе Android удаленно. Решение обеспечивает защиту мирового класса и при этом отличается низким потреблением ресурсов, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на решении важных для бизнеса задач.Чтобы воспользоваться веб-консолью для управления Kaspersky Small Office Security, необходимо создать учетную запись на портале My Kaspersky — https://center.kaspersky.com. Чтобы получить подробную информацию о продукте и условиях поставки,а также купить Kaspersky Small Office Security for Desktops,Mobiles and File Servers, вы можете обратиться в нашу компанию