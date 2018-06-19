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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.06.2018
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              Антивирус DrWeb для интернет шлюзов UNIX

              Телефон
              +78463426464
              Продавец
              КомпьютерСервис
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              Описание товара

              Антивирус Dr.Web для интернет-шлюзов UNIX предназначен для антивирусной проверки HTTP и FTP-трафика, проходящего через корпоративный интернет-шлюз — прокси-cервер, стандартно используемый при организации доступа пользователей внутренней интранет-сети к ресурсам сети Интернет.Использование Антивируса Dr.Web для интернет-шлюзов UNIX дает администратору сети широкие возможности по организации комплексной защиты от вирусных угроз, таящихся во входящем веб-трафике, что обеспечивает доставку только безопасного контента внутрь защищаемой сети и позволяет эффективно противодействовать проникновению вредоносных программ любого рода, а также значительно снизить затраты на использование сети Интернет.Продукт может быть интегрирован с любым программным обеспечением, поддерживающим ICAP-протокол. Наиболее распространенным примером такого программного обеспечения является прокси-сервер Squid (начиная с версии 3.0.STABLE5, имеющей поддержку протокола ICAP версии не ниже 6-pre3).Широкий спектр поддерживаемых ОСАнтивирус Dr.Web для интернет-шлюзов UNIX обеспечивает надежный заслон на пути компьютерных угроз практически для всех используемых в настоящее время операционных систем на базе UNIX.Поддерживаемые ОС (для платформы Intel x86)Linux с версией ядра 2.4.x и выше

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