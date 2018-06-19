Kaspersky Endpoint Security для медицинских и научных учреждений

Описание товара

На продукты линейки Kaspersky Security для бизнеса, а также на решения для защиты отдельных узлов распространяется действие программ «Медицина» и «Наука»: Программа «Медицина»Настоящая программа дает возможность государственным медицинским учреждениям, оказывающим медицинские услуги населению, приобретать программные продукты «Лаборатории Касперского» по льготной цене и способствует обеспечению комплексной защиты компьютерной информации учреждения. Предоставляется скидка 30% от стандартной цены как при покупке новых лицензий, так и при продлении подписки.На центры гигиены и эпидемиологии, бюро судебно-медицинской экспертизы действие программы не распространяется. Программа «Наука»Настоящая программа дает возможность государственным учреждениям, занимающимся научно-исследовательской деятельностью, приобретать программные продукты «Лаборатории Касперского» по льготной цене и способствует обеспечению комплексной защиты компьютерной информации учреждения. Предоставляется скидка 30% от стандартной цены как при покупке новых лицензий, так и при продлении подписки.Претендовать на поддержку в рамках программы могут организации, занимающиеся следующими сферами деятельности:Научно-исследовательскойПодготовки и переподготовки кадровДополнительного образования и повышения квалификацииИнституты РАНПод государственным учреждением, попадающим под программу «Наука», понимаются в соответствии с Федеральным законодательством:1. Бюджетные учрежденияБюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.2. Автономные учрежденияАвтономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Программные продукты линейки Kaspersky Security для бизнеса: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СтартовыйВысокоэффективное решение для защиты от вредоносных программ с возможностями централизованного развертывания и управления, а также формирования отчетов.Компоненты:Антивирусная защита рабочих станций и ноутбуковЦентрализованная консоль управленияДоступное количество лицензий для заказа: от 5 до 49Прочитать листовку Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СтандартныйСредства для обеспечения безопасности мобильных сотрудников, эффективное применение политик IT-безопасности и защита от вредоносных программ.Защищаемые узлы:Рабочие станции (базовая защита и контроль)Мобильные устройстваФайловые серверыУправление:Единая консоль, MDM (Mobile Device Management) — Управление мобильными устройствамиДоступное количество лицензий для заказа: от 10Прочитать листовку Kaspersky Endpoint Security для бизнеса РасширенныйШирокий спектр возможностей защиты и управления, необходимые вашей организации для внедрения политик IT- безопасности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также для повышения производительности корпоративной IT-инфраструктуры.Защищаемые узлы:Рабочие станции (защита, контроль и шифрование)Мобильные устройстваФайловые серверыУправление:Единая консоль, MDM (Mobile Device Management), Systems ManagementДоступное количество лицензий для заказа: от 10Прочитать листовку Kaspersky Total Security для бизнесаНаиболее многофункциональное решение «Лаборатории Касперского» для построения комплексной системы IT-безопасности. Решение обеспечивает безопасность всех узлов сети и включает в себя эффективные средства настройки, благодаря чему корпоративные пользователи имеют возможность продуктивно работать, будучи защищенными от всех современных угроз — независимо от своего местонахождения и используемого устройства.Защищаемые узлы:Рабочие станции (защита, контроль и шифрование)Мобильные устройстваФайловые и почтовые серверыСерверы совместной работыИнтернет-шлюзыУправление:Единая консоль, MDM, Systems ManagementДоступное количество лицензий для заказа: от 10Листовка о Kaspersky TOTAL Security для бизнеса