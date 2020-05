Kaspersky Total Security для всех устройств

Описание товара

Данный продукт поставляется в виде электронной лицензии на 1 год. После окончания срока действия лицензии Вы сможете продлить лицензию продукта со скидкой. Kaspersky Total Security — единое решение для эффективной защиты всех устройств — компьютеров, планшетов и смартфоновМаксимальная защита для всей семьиЗащита Windows, Mac, Android, iPhone и iPadШифрование и резервное копирование ценных данныхКонфиденциальность и защита общенияУдобное управление паролями и учетными записямиДополнительный уровень защиты финансовЗащита детей с помощью Kaspersky Safe KidsВысокая скорость работы без снижения производительностиУправление защитой всей семьи на портале My KasperskyБезопасное соединение (VPN) ПреимуществаЕсли вы хотите все контролироватьВ вашем личном кабинете на портале My Kaspersky (https://my.kaspersky.com/ru/) с помощью специальной учетной записи вы можете подключать к лицензии то или иное устройство, управлять защитой на компьютерах близких людей, управлять планшетом и смартфоном, работать с Менеджером паролей и другое. Если у вас много учетных записей и паролейАккаунты в популярных соц. сетях, адреса электронной почты и учетные записи на других сайтах — все это похоже на карточный домик. При взломе одного аккаунта угроза нависнет над остальными. Сам процесс восстановления паролей, если вы вдруг их забудете, отнимает у вас время, и несет в себе определенный риск. Доверьте создание, хранение, подстановку и синхронизацию паролей специальному приложению на всех ваших устройствах. Если вы — владелец ноутбука, планшета и других гаджетовЧем больше у вас устройств, тем больше у вас ценных данных, которые находятся под угрозой. Но решение есть! Защитите все свои устройства и централизованно управляйте защитой на портале My Kaspersky. Вы избавитесь от угроз, и сможете найти смартфон в случае потери с помощью сервисов геолокации, которые входят в состав антивируса для платформы Android. Если ваша информация имеет финансовое значениеНикто не должен иметь доступ к вашим личным данным и использовать их в личных целях. Даже в случае, если кто-то думает иначе, Kaspersky Total Security для всех устройств гарантирует неприкосновенность ваших данных и финансов. Специальные технологии защитят ваши паспортные данные, номера банковских карт, и даже телефонную книгу на смартфоне. Если у вас большая семьяЖертвой киберпреступников может стать любой член вашей семьи. Доверчивость ваших детей может привести к получению мошенниками личных данных, а их психика может пострадать от встречи с «взрослым» контентом в интернете. Людей в возрасте можно без труда испугать и шантажировать. И даже самые продвинутые пользователи не застрахованы на 100% от кражи денег во время совершения интернет-платежей. Оградите от этого всех своих близких! С помощью функции Родительский контроль вы можете обезопасить компьютер ребенка. Открывайте платежные сайты только в режиме Безопасные платежи. Создайте безопасную среду для тех, кто не может самостоятельно справиться с опасностями в интернете. Ключевые функцииЗащита всех ваших устройствУправление защитой всех устройств:Управление через интернет с помощью удобного веб-портала My KasperskyПроверка статуса защиты каждого из устройствУдаленная настройка функций защиты на устройствах Windows и МасУправление функциями модуля Анти-Вор для поиска потерянного устройства и управления данными на немПокупка, продление и управление лицензиями продуктов «Лаборатории Касперского» для всех устройствМенеджер паролей для всех устройств обеспечивает создание надежных паролей, их безопасное хранение, автоматическую синхронизацию и подстановку на всех устройствахМгновенная проверка безопасности файлов, программ и веб-сайтов позволяет эффективно блокировать угрозы для Windows, Mac и AndroidАнти-Фишинг предотвращает кражу личных данных на поддельных веб-сайтах и доступен на платформах Windows, Mac, Android, iOS и Windows PhoneОптимальный набор функций, интуитивно понятный интерфейс и высокая производительность на любом устройстве Функции защиты для WindowsРезервное копирование по расписанию помещает ценные данные из выбранных папок на вашем компьютере Windows в облачное хранилище, к которому есть доступ со всех устройствШифрование ценных данных на вашем компьютере Windows обеспечивает наиболее высокий уровень безопасностиСредства очистки компьютера повышают безопасность и поддерживают производительностьНовинка! Контроль изменений сообщает о готовящихся изменениях параметров браузера, в том числе вызванных установкой рекламных программ, панелей инструментов и др.Новинка! Защита от сбора данных запрещает сайтам отслеживать сценарии пользования интернетом и собирать личные данныеФункция Безопасные платежи для защиты финансовых операций в интернетеНовинка! Защита детей теперь выполняется с помощью специального мультиплатформенного сервиса и включает множество новых возможностейЗащита от несанкционированного подключения к веб-камере предотвращает слежку за вами через камеру вашего компьютераКонтроль интернет-трафика помогает оптимизировать расходы при подключении к интернету через Wi-Fi, 3G и 4G (доступно для Windows 8 и выше)Защита от программ-шифровальщиков предотвращает порчу ваших файлов вредоносными программамиПроверка безопасности публичных сетей Wi-Fi помогает защитить вас от кражи данных через незащищенные сетиПоиск уязвимостей не позволяет вредоносным программам использовать уязвимости в системе и приложенияхРежим Безопасных программ разрешает запуск только доверенных приложений и ограничивает работу всех подозрительных программБесплатное автоматическое обновление и переход на новую версию поддерживает защиту в актуальном состоянии Функции защиты для AndroidПоиск устройства в случае потери или кражиБлокировка и возможность удаленно стереть данные с потерянного устройстваПроверка ссылок в полученных SMS-сообщенияхФильтрация нежелательных звонков и SMSЛичные контакты, скрытые от посторонних глаз Функции защиты для Mac OS XФункция Безопасные платежи для защиты финансовых операций в интернетеАнтивирус для Mac защищает от вирусных атак и других угроз, созданных специально для МасРодительский контроль защищает детей от негативного влияния интернета Безопасный браузер для iOS и Windows PhoneЗащита от перехода на зараженные и мошеннические сайтыБлокирование нежелательного веб-контента (порнография, насилие и др.)Доступен бесплатно в AppStore и Windows Store Системные требованияДля всех устройствИнтернет-соединение для активации продукта и получения регулярных обновлений Рабочие станции и ноутбуки Windows​Операционные системыАппаратные требованияMicrosoft Windows 10** RTM (32 бит и 64 бит***)Microsoft Windows 8.1 / Профессиональная / Корпоративная / 8.1 с обновлением (32 бит и 64 бит***)Microsoft Windows 8 / Профессиональная / Корпоративная (32 бит и 64 бит***)Microsoft Windows 7 Начальная / Домашняя базовая / Домашняя расширенная / Профессиональная / Максимальная SP1 или выше (32 бит и 64 бит***)Microsoft Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 или выше (32 бит и 64 бит***)Около 480 МБ свободного дискового пространстваCD-ROM или DVD-ROM (для установки программы с диска)Microsoft® Internet Explorer® 8* или вышеУстановщик Microsoft Windows® 3.0 или вышеMicrosoft .NET Framework 4 или вышеТехнология защиты веб-камеры работает только на компьютерах Windows. Эта функция поддерживает широкий спектр совместимых веб-камер.не менее 1 ГГц1 ГБ (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы)Microsoft Windows XP Home / Professional (32 бит) SP3 или выше / Professional (64 бит***) SP2 или выше****Процессор: не менее 800 МГцПамять: 512 Mб Планшеты Windows (с процессорами Intel®)Microsoft Windows 10 RTM (32 бит и 64 бит***)Windows 8.1 / 8.1 Профессиональная (64 бит***)Windows 8 / 8 П