ESET NOD32 Антивирус 8 (2015) ЕСЕТ НОД32 Антивирус Электронный Ключ на 1 год на 3 ПК

Описание товара

Стоимость указана за электронный ключ на 1 год на 3 ПК, либо продление лицензии на 20 месяцев на 3 ПК.Стоимость и наличие коробок необходимо уточнять при обращении. Исследуйте цифровую вселенную с надежной защитой ESET NOD32 — отмеченной многими наградами технологией обнаружения вирусов. ESET доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру для обнаружения и нейтрализации всех видов компьютерных угроз, включая вирусы, руткиты, черви и шпионские программы. NOD32 также защищает от таких вредоносных программ, которые стремятся избежать обнаружения, и блокирует целевые атаки и уязвимости. В то же время функция антифишингового фильтра защищает пользователей от вредоносных сайтов, которые пытаются получить доступ к вашей конфиденциальной информации, например, к именам пользователей и их паролям. Основные возможностиАнтивирус и антишпионОбеспечивает проактивную защиту от всех типов угроз в режимах онлайн и оффлайн, а также предотвращает дальнейшее распространение вредоносных программ. АнтифишингЗащищает от попыток поддельных веб-сайтов получить такую конфиденциальную информацию, как имена пользователей, пароли или банковские реквизиты при совершении онлайн-платежей. Защита от эксплойтов. Улучшено!Блокирует целенаправленные атаки, которые сложно обнаружить при помощи большинства антивирусных продуктов. Защищает от программ вымогателей. Защищает от атак на веб-браузеры, программы для просмотра документов PDF и другие приложения, в том числе программное обеспечение, написанное на Java. Расширенное сканирование памятиОбезвреживает зашифрованные вредоносные программы, которые устанавливаются на компьютер без ведома пользователя. Современная облачная система ESET LiveGrid®Ускоряет сканирование внесением в белый список безопасных файлов на основе базы данных репутации файлов ESET LiveGrid®. Сканирование в процессе загрузки файловУменьшает время путем сканирования конкретных типов файлов (например, архивов и обновлений на телефоне) в процессе их загрузки. Сканирование в моменты простояУлучшает производительность системы при выполнении углубленного сканирования, когда компьютер не используется. Помогает обнаружить потенциальные неактивные угрозы, прежде чем они смогут нанести ущерб. Контроль устройствПозволяет предотвратить несанкционированное копирование ваших данных на внешние устройства. Блокирует попытки подключения не доверенных съемных носителей: CD, DVD, флешек и дисковых накопителей. Позволяет блокировать устройства, подключенные через Bluetooth и FireWire и последовательные/параллельные порты. Система предотвращения вторжений (HIPS)Позволяет более точно настроить работу системы. Предоставляет возможность задать правила для системного реестра, активных процессов и программ. Используйте компьютер на полную мощностьРезервируя процессорную мощность для постоянно используемых программ, ESET NOD32 Антивирус позволяет играть и работать в интернете без тормозов. Работайте дольше с режимом экономии ресурса батареи. Играйте, не отвлекаясь на всплывающие окна. Минимальные системные требованияESET NOD32 Антивирус поддерживает высокую производительность и продлевает срок службы компьютера. Оптимизирован под все типы персональных компьютеров. Сохраняет пропускную способность вашего интернет-подключения благодаря предельно малому объему пакетов обновлений. Игровой режимESET NOD32 Антивирус автоматически переключается в энергосберегающий режим при работе с ресурсоемкими приложениями, если какая-либо программа работает в полноэкранном режиме. Все всплывающие окна, обновления и другие требовательные к ресурсам процессы отменяются, чтобы сохранить ресурс для игр и других полноэкранных приложений (видео, фотогалереи, презентации). ESET NOD32 Антивирус использует принцип «установить и забыть», либо предоставляет возможность самостоятельной настройки в соответствии с индивидуальными требованиями.Обеспечивая высочайший уровень защиты с настройками по умолчанию, ESET NOD32 Антивирус держит вас в курсе потенциальных проблем безопасности и позволяет решать их непосредственно на главном экране. Его понятный и простой графический интерфейс выполнен так, чтобы легко настраивать все типовые задачи.Кроме того, вы можете настроить свой профиль безопасности из набора, включающего более 150 подробных настроек. Решение «в один клик»Позволяет просматривать состояние защиты, имея доступ к наиболее часто используемым инструментам на всех экранах. Предлагает комплексные решения потенциальных проблем в один щелчок мыши. Настройки для опытных пользователейПредлагает расширенные настройки безопасности под индивидуальные требования. Позволяет определить максимальную глубину и время сканирования, размер сканируемых файлов и архивов, а также многое другое. ESET SysInspector®Расширенный диагностический инструмент, снимающий критическую системную информацию для решения широкого спектра вопросов безопасности и совместимости. ESET Social Media ScannerПриложение защищает профили пользователей Facebook и Twitter. Сканирует содержание профиля, выявляет вредоносные ссылки в сообщениях или комментариях к статусу пользователя, предупреждает о получении нежелательного контента.​ Системные требованияОперационная система:ESET NOD32 Антивирус работает на любом компьютере с Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP и Microsoft Windows Home Server 2003, 2011.Интернет-соединение Стоимость указана за электронный ключ на 1 год на 3 ПК, либо продление лицензии на 20 месяцев на 3 ПК.Стоимость и наличие коробок необходимо уточнять при обращении.