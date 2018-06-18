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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
              2 350

              ДФОча 21-9 дверь деревянная массив хвои под остекление

              Телефон
              +79031276064
              Продавец
              Эндис
              0
              Описание товара
























































































              Двери из массива сосны для дачного дома Цельнодеревянная дверь из сосны с проемом под остекление обычным или декоративным стеклом. Коробка в комплекте.Для дачи, деревенского дома. Монтажный проем (В*Ш): 2100*900 Среди хвойных пород древесина сосны, как самая распространенная в производстве межкомнатных дверей, не так дорога как, например бук или дуб, поэтому и считается наиболее практичной, доступной для массового потребителя. Двери изготовленные из натурального материала удобны в монтаже и эксплуатации, надежны и прочны, долговечны и абсолютно безопасны для здоровья человека. Более того сосна обладает смолистой основой, что дает приятный аромат и формирует уютную атмосферу в помещении. Это благоприятно влияет на самочувствие человека и даже животных. Пользуйтесь настоящим для настоящей жизни!
























































































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