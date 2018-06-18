ДФОча 21-9 дверь деревянная массив хвои под остекление

Описание товара





























































































































































































































































































































































Двери из массива сосны для дачного дома Цельнодеревянная дверь из сосны с проемом под остекление обычным или декоративным стеклом. Коробка в комплекте.Для дачи, деревенского дома. Монтажный проем (В*Ш): 2100*900 Среди хвойных пород древесина сосны, как самая распространенная в производстве межкомнатных дверей, не так дорога как, например бук или дуб, поэтому и считается наиболее практичной, доступной для массового потребителя. Двери изготовленные из натурального материала удобны в монтаже и эксплуатации, надежны и прочны, долговечны и абсолютно безопасны для здоровья человека. Более того сосна обладает смолистой основой, что дает приятный аромат и формирует уютную атмосферу в помещении. Это благоприятно влияет на самочувствие человека и даже животных. Пользуйтесь настоящим для настоящей жизни!



























































































































































































































































































































































