Верандная рама полуарка 10-15 одинарная с петлями

Описание товара

Террасная рама с полуарочным элементом в коробке под одинарное остекление из сращенного бруса ( без сучков). Террасная рама П/а 10-15 используется для установки в проемы при строительстве дачных домов, веранд, хозяйственных построек. Размер изделия (В*Ш): 1000-1500 мм Рамы представляет собой створку(-и), световой проем которой выполнен в форме арки с крестовой раскладкой и вложена(-ы) в коробку с двух сторон. Конструкция рамы предусматривает остекление листовым стеклом толщиной до 4мм. Штапик приобретается отдельно (см. прайс лист). Навешены петли. Для изготовления применяются сухая древесина хвойных пород (преимущественно сосна).