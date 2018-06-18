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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
              1 900

              Верандная рама полуарка 10-15 одинарная с петлями

              Телефон
              +79031276064
              Продавец
              Эндис
              0
              Описание товара

              Террасная рама с полуарочным элементом в коробке под одинарное остекление из сращенного бруса ( без сучков). Террасная рама П/а 10-15 используется для установки в проемы при строительстве дачных домов, веранд, хозяйственных построек.    Размер изделия (В*Ш):  1000-1500  мм                                                                                                                                  Рамы представляет собой створку(-и), световой проем которой выполнен в форме арки с крестовой раскладкой и вложена(-ы) в коробку с двух сторон.    Конструкция рамы предусматривает остекление листовым стеклом толщиной до 4мм. Штапик приобретается отдельно (см. прайс лист). Навешены петли.    Для изготовления применяются сухая древесина хвойных пород (преимущественно сосна).

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