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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
              3 100

              ДФОк 21-7 дверной блок из сосны

              Телефон
              +79031276064
              Продавец
              Эндис
              0
              Описание товара

              Дверь деревянная из массива для дачных домов.    Дверь из клеенного, срощенного бруса (сосна) с проемом под остекление обычным или декоративным стеклом. Без сучков. Коробка в комплекте.    Монтажный проем (В*Ш): 2100*700, полотно: 2000*600 Современная жизнь наводнена искусственной продукцией сомнительного качества для дома и офиса, но мы хотим, чтобы обстановка вокруг вас положительно сказывалась не только на здоровье, но и на настроении. Почему сосна идеально подходит для изготовления дверей? Деревянные двери из сосны пользуются популярностью  благодаря своей долговечности и экологической чистоте материала. Второй аспект очень важен для людей,ценящих природные свойства сосны, которая всегда славилась целебными свойствами, потому что она выделяет эфирные масла и смолы, полезные для здоровья, поэтому установка сосновых дверей никогда не отразится пагубно на самочувствии людей.  Установка межкомнатных деревянных дверей из сосны  является идеальным вариантом для загородных домов, любых квартир и офисов.

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