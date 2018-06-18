ДФОк 21-7 дверной блок из сосны

Описание товара

Дверь деревянная из массива для дачных домов. Дверь из клеенного, срощенного бруса (сосна) с проемом под остекление обычным или декоративным стеклом. Без сучков. Коробка в комплекте. Монтажный проем (В*Ш): 2100*700, полотно: 2000*600 Современная жизнь наводнена искусственной продукцией сомнительного качества для дома и офиса, но мы хотим, чтобы обстановка вокруг вас положительно сказывалась не только на здоровье, но и на настроении. Почему сосна идеально подходит для изготовления дверей? Деревянные двери из сосны пользуются популярностью благодаря своей долговечности и экологической чистоте материала. Второй аспект очень важен для людей,ценящих природные свойства сосны, которая всегда славилась целебными свойствами, потому что она выделяет эфирные масла и смолы, полезные для здоровья, поэтому установка сосновых дверей никогда не отразится пагубно на самочувствии людей. Установка межкомнатных деревянных дверей из сосны является идеальным вариантом для загородных домов, любых квартир и офисов.