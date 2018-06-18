Террасное окно 10-08

Описание товара

Таррасная рама, бессучковая, под одинарное остекление Террасная рама10-08 используется для установки в проемы при строительстве дачных домов, веранд, хозяйственных построек. Размер изделия (В*Ш): 1000*800, толщина рамы 43 (мм). Конструкция рамы предусматривает остекление листовым стеклом толщиной до 4мм. Штапик приобретается отдельно (см. прайс лист). Рама собирается из бруса толщиной 43 (мм), шириной 43 (мм) Для изготовления применяются срощенные брусковые заготовки из хвойных пород древесины (преимущественно сосна).