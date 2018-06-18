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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
              1 500

              Террасное окно 12-15 ф

              Телефон
              +79031276064
              Продавец
              Эндис
              0
              Описание товара

              Таррасная рама, бессучковая, под одинарное остекление    Террасная рама12-15 ф используется для установки в проемы при строительстве дачных домов, веранд, хозяйственных построек.    Размер изделия (В*Ш): 1200*1500, толщина рамы 43 (мм).    Конструкция рамы предусматривает остекление листовым стеклом толщиной до 4 мм. Штапик приобретается отдельно (см. прайс лист).    Рама собирается из бруса толщиной 43 (мм), шириной 46 (мм)    Для изготовления применяются сращенные брусковые заготовки из хвойных пород древесины (преимущественно сосна).

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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