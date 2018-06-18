Террасное окно 12-15 ф

Описание товара

Таррасная рама, бессучковая, под одинарное остекление Террасная рама12-15 ф используется для установки в проемы при строительстве дачных домов, веранд, хозяйственных построек. Размер изделия (В*Ш): 1200*1500, толщина рамы 43 (мм). Конструкция рамы предусматривает остекление листовым стеклом толщиной до 4 мм. Штапик приобретается отдельно (см. прайс лист). Рама собирается из бруса толщиной 43 (мм), шириной 46 (мм) Для изготовления применяются сращенные брусковые заготовки из хвойных пород древесины (преимущественно сосна).