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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
              3 400

              ДФГс 21-9 двери филенчатые (массив сосны) 1 сорт

              Телефон
              +79031276064
              Продавец
              Эндис
              0
              Описание товара
























































































              Филенчатые двери из массива сосны ДФГC 21-9

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              Долговечна и устойчива к внешним условиям Филенчатая дверь из сосны идеально подойдет для заполнения проемов между комнатами квартиры или офиса. Надежная и экологичная, она обязательно прослужит вам долгое время, а приятный дизайн создаст в доме особую атмосферу. Монтажный проем: 2100*900 (мм), Полотно: 2000*800 (мм).

                Сосновые двери — это прежде всего надежность, качество и особая атмосфера. Выбирайте такие двери у нас, и вы точно не пожалеете.

                Преимущества филенчатой двери из сосны

              Дверь обладает высокой эргономикой, очень практична и удобна в использовании.

              Является самой распространенным типом деревянных дверей и имеет невысокую стоимость.

              Изготовлена из натурального, экологически чистого материала, оказывает позитивное влияние на настроение и состояние здоровья.

              Замечательная фактура сосны обладает прекрасными тактильными свойствами, очень приятна на ощупь.

              Благодаря своему дизайну, такая дверь впишется в любой интерьер и добавит в него особую атмосферу.

               

              Компания-производитель предлагает

               

               

               

               

               

               

              Ответственность и аккуратность по отношению к каждому получаемому заказу

               

              Высокое качество и приемлемые цены на поставляемую продукцию

               

              Огромный опыт в поставке дверных и оконных конструкций, стабильность

               

              Широкий ассортимент предоставляемой продукции, в котором каждый найдет свое
























































































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