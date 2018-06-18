ДФГс 21-9 двери филенчатые (массив сосны) 1 сорт

Описание товара





























































































































































































































































































































































Филенчатые двери из массива сосны ДФГC 21-9

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Долговечна и устойчива к внешним условиям Филенчатая дверь из сосны идеально подойдет для заполнения проемов между комнатами квартиры или офиса. Надежная и экологичная, она обязательно прослужит вам долгое время, а приятный дизайн создаст в доме особую атмосферу. Монтажный проем: 2100*900 (мм), Полотно: 2000*800 (мм).

Сосновые двери — это прежде всего надежность, качество и особая атмосфера. Выбирайте такие двери у нас, и вы точно не пожалеете.

Преимущества филенчатой двери из сосны

Дверь обладает высокой эргономикой, очень практична и удобна в использовании.

Является самой распространенным типом деревянных дверей и имеет невысокую стоимость.

Изготовлена из натурального, экологически чистого материала, оказывает позитивное влияние на настроение и состояние здоровья.

Замечательная фактура сосны обладает прекрасными тактильными свойствами, очень приятна на ощупь.

Благодаря своему дизайну, такая дверь впишется в любой интерьер и добавит в него особую атмосферу.

Компания-производитель предлагает

Ответственность и аккуратность по отношению к каждому получаемому заказу

Высокое качество и приемлемые цены на поставляемую продукцию

Огромный опыт в поставке дверных и оконных конструкций, стабильность

Широкий ассортимент предоставляемой продукции, в котором каждый найдет свое



























































































































































































































































































































































