Барная холодильная витрина Carboma ВХСв 1,0 XL (с полкой)

Описание товара

Холодильная витрина фирмы Carboma предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи мясной продукции, птицы, салатов, суши, бутербродов или десертов, выпечки, кондитерской продукции. Устанавливаются в кафе, ресторанах, магазинах и барах на барных стойках, столах и иных поверхностях. Витрина снабжена холодильным агрегатом Electrolux и использует хладагент R134a. Материал, из которого выполнена экспозиционная поверхность, представляет собой шлифованную нержавеющую сталь. Ночные шторки сделаны из прочного оргстекла. Цвет корпуса - коричневый. Модель оснащена дополнительной не охлаждаемой стеклянной полкой. Нижний уровень выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки гастроемкости не входят.

Технические характеристики: Холодильный агрегат Electrolux Хладагент R134a Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Габариты: Длина 1090 . Ширина 370, Высота 400, Масса 34кг, t,C 0… +8, Экс. пл-дь 850х305мм, Потр-е эл/эн в сутки, кВт/час 2,5.