Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
              0

              Барная холодильная витрина Carboma ВХСв 1,0 XL (с полкой)

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
              0
              Описание товара

              Холодильная витрина фирмы Carboma предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и  продажи мясной продукции, птицы, салатов, суши, бутербродов или десертов,  выпечки, кондитерской продукции. Устанавливаются в кафе, ресторанах, магазинах и барах на барных стойках, столах и иных поверхностях. Витрина снабжена холодильным агрегатом Electrolux и использует хладагент R134a. Материал, из которого выполнена экспозиционная поверхность, представляет собой шлифованную нержавеющую сталь. Ночные шторки сделаны из прочного оргстекла. Цвет корпуса - коричневый. Модель оснащена дополнительной не охлаждаемой стеклянной полкой. Нижний уровень выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки гастроемкости не входят.

                Технические характеристики: Холодильный агрегат Electrolux Хладагент R134a Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Габариты: Длина 1090 . Ширина 370, Высота 400, Масса 34кг,  t,C  0… +8, Экс. пл-дь  850х305мм,  Потр-е эл/эн в сутки, кВт/час 2,5.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store