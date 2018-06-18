Витрина морозильная ВХСн 1,5 Эко Мини Полюс

Описание товара

Холодильная витрина Полюс ВХСн-1,5 Эко MINI предназначена предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях торговли и общественного питания. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Экспозиционная поверхность и столешница выполнены из окрашенной оцинкованной стали, полки ― из стекла, ночные шторки ― из оргстекла.

Витрина

морозильная

Температурный режим

-13 °C

Применение

общего назначения

Холодильный агрегат

встроенный

Напряжение

220 В

Потребляемая мощность

0.29 кВт/ч

Ширина

1500 мм

Глубина

745 мм

Высота

1050 мм

Вес (без упаковки)

68 кг

Страна-производитель

Россия

Дополнительная комплектация: Сетчатые решетки для ВХСн Эко Цветные декоративные панели Стандартная комплектация: Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры Режим автоматической оттайки (ТЭН) для ВХСр, ВХСн Экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр Полка из стекла для ВХС, ВХСр Отбойное стекло для ВХСр, ВХСн Ночные шторки из оргстекла