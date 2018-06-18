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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Витрина морозильная ВХСн 1,5 Эко Мини Полюс

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
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              Описание товара

              Холодильная витрина Полюс ВХСн-1,5 Эко MINI предназначена предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях торговли и общественного питания. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Экспозиционная поверхность и столешница выполнены из окрашенной оцинкованной стали, полки ― из стекла, ночные шторки ― из оргстекла.

              Витрина

              морозильная

              Температурный режим

              -13 °C

              Применение

              общего назначения

              Холодильный агрегат

              встроенный

              Напряжение

              220 В

              Потребляемая мощность

              0.29 кВт/ч

              Ширина

              1500 мм

              Глубина

              745 мм

              Высота

              1050 мм

              Вес (без упаковки)

              68 кг

              Страна-производитель

              Россия

                Дополнительная комплектация: Сетчатые решетки для ВХСн Эко Цветные декоративные панели Стандартная комплектация: Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры Режим автоматической оттайки (ТЭН) для ВХСр, ВХСн Экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр Полка из стекла для ВХС, ВХСр Отбойное стекло для ВХСр, ВХСн Ночные шторки из оргстекла

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