Барная холодильная витрина Carboma ВХСв 1,8

Описание товара

Холодильная витрина фирмы Carboma предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи мясной продукции, птицы, салатов, суши, бутербродов или десертов. Устанавливаются в кафе, ресторанах, магазинах и барах на барных стойках, столах и иных поверхностях. Витрина снабжена холодильным агрегатом Electrolux и использует хладагент R134a. Материал, из которого выполнена экспозиционная поверхность, представляет собой шлифованную нержавеющую сталь. Ночные шторки сделаны из прочного оргстекла. Цвет корпуса ― коричневый. В витрине можно установить гастроемкости 1/3 размером 325х176х40 мм (не входят в комплект). Нижний уровень выполнен из нержавеющей стали. Габариты: 1790*370*260 Размер выкладки: 1400*305 Температурный режим (°С): 0 +8