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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Барная холодильная витрина Carboma ВХСв 1,8

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
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              Описание товара

              Холодильная витрина фирмы Carboma предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и  продажи мясной продукции, птицы, салатов, суши, бутербродов или десертов. Устанавливаются в кафе, ресторанах, магазинах и барах на барных стойках, столах и иных поверхностях. Витрина снабжена холодильным агрегатом Electrolux и использует хладагент R134a. Материал, из которого выполнена экспозиционная поверхность, представляет собой шлифованную нержавеющую сталь. Ночные шторки сделаны из прочного оргстекла. Цвет корпуса ― коричневый. В витрине можно установить  гастроемкости 1/3 размером 325х176х40 мм (не входят в комплект). Нижний уровень выполнен из нержавеющей стали. Габариты:  1790*370*260 Размер выкладки: 1400*305 Температурный режим (°С): 0 +8

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