Кондитерская витрина ВХСв 1,3 д Carboma Cube Люкс

Описание товара

Витрина холодильная CARBOMA ВХСв-0,9 д Carboma предназначена для стильной демонстрации выпечки, тортов, пирожных и пиццы. Панорамное сферическое стекло и стеклянные полки с подсветкой представляют товар с наилучшей и выгодной стороны. Подходят для баров, кафе и кондитерских павильонов. Модель оснащена изогнутым фронтальным и прямыми с остальных сторон стеклами и 3 фиксированными полками. Нижний уровень выполнен из оцинкованной стали золотого цвета, ночные шторки ― из оргстекла. Обдув лобового стекла теплым воздухом машинного отделения препятствует появлению конденсата. В витирина установлена современная LED подсветка продуктов. Габар. (ДхГхВ): 1300x700x1280 мм Температура: 0...+7 t, C Эспозиц. площадь: 1236х460 мм + 3 полки (1230х350 мм) Нижний уровень выполнен из оцинкованной стали золотого цвета Охлаждаемая площадь 1,86 м2 Полезный объем 0,28 м3 Масса не более 170 кг Установленная суммарная мощность 0,7 кВт Расход электроэнергии в сутки, не более 8 кВт/ч Высота ножек 30...50 мм Питающее напряжение 220В (+10-15%) Род тока / Частота ~ 1Ф / 50 Гц Холодильный агрегат и хладагент Danfoss, Aspera (R134a) ППУ изоляция Теплообменники Danfoss, Tecumseh