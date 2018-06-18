Витрина холодильная Полюс ВХС 1,0 Эко MINI

Описание товара

Холодильная витрина Полюс ВХС-1,0 Эко MINI предназначена для продажи и демонстрации продуктов питания, салатов, молочных и прочих гастрономических изделий. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Экспозиционная поверхность и столешница выполнены из окрашенной оцинкованной стали, полки ― из стекла, ночные шторки ― из оргстекла. Особенности: · Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры · Холодильный агрегат Electrolux, Danfoss · Статический тип охлаждения · Пенополиуретановая изоляция боковин · Сетчатые решетки (опция) · Цветные декоративные панели (опция) Основные характеристики

Витрина

холодильная

Температурный режим

от 0 до 7 °C

Применение

общего назначения

Холодильный агрегат

встроенный

Напряжение

220 В

Потребляемая мощность

0.1875 кВт/ч

Ширина

1000 мм

Глубина

745 мм

Высота

1050 мм

Вес (без упаковки)

47 кг

Страна-производитель

Россия