Витрина холодильная Полюс ВХС 1,0 Эко MINI

Холодильная витрина Полюс ВХС-1,0 Эко MINI предназначена для продажи и демонстрации продуктов питания, салатов, молочных и прочих гастрономических изделий. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Экспозиционная поверхность и столешница выполнены из окрашенной оцинкованной стали, полки ― из стекла, ночные шторки ― из оргстекла. Особенности: · Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры · Холодильный агрегат Electrolux, Danfoss · Статический тип охлаждения · Пенополиуретановая изоляция боковин · Сетчатые решетки (опция) · Цветные декоративные панели (опция) Основные характеристики
Витрина
холодильная
Температурный режим
от 0 до 7 °C
Применение
общего назначения
Холодильный агрегат
встроенный
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
0.1875 кВт/ч
Ширина
1000 мм
Глубина
745 мм
Высота
1050 мм
Вес (без упаковки)
47 кг
Страна-производитель
Россия