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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Витрина холодильная Полюс ВХС 1,0 Эко MINI

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
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              Описание товара

              Холодильная витрина Полюс ВХС-1,0 Эко MINI предназначена для продажи и демонстрации продуктов питания, салатов, молочных и прочих гастрономических изделий. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Экспозиционная поверхность и столешница выполнены из окрашенной оцинкованной стали, полки ― из стекла, ночные шторки ― из оргстекла. Особенности: ·         Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры ·         Холодильный агрегат Electrolux, Danfoss ·         Статический тип охлаждения ·         Пенополиуретановая изоляция боковин ·         Сетчатые решетки (опция) ·         Цветные декоративные панели (опция)   Основные характеристики

              Витрина

              холодильная

              Температурный режим

              от 0 до 7 °C

              Применение

              общего назначения

              Холодильный агрегат

              встроенный

              Напряжение

              220 В

              Потребляемая мощность

              0.1875 кВт/ч

              Ширина

              1000 мм

              Глубина

              745 мм

              Высота

              1050 мм

              Вес (без упаковки)

              47 кг

              Страна-производитель

              Россия

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