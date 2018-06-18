Кондитерская витрина ВХСд 1,5 Полюс Эко

Витрины холодильные кондитерские статические предназначены для баров, кафе и кондитерских павильонов. Используются для демонстрации и кратковременного хранения выпечки, кондитерской продукции.
Статический тип охлаждения Эспозиц. площадь: 1400х620 мм 2 полки Микропроцессорный блок управления с отображением температуры Режим автоматической оттайки Холодильный агрегат от фирмы Electrolux Пенополиуретановая изоляция боковин и столешницы Экспозиционная поверхность изготовлена из оцинкованной стали серого цвета Прямое фронтальное стекло
Температурный режим
от 0 до 7 °C
Применение
кондитерская
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
0.22 кВт/ч
Ширина
1480 мм
Глубина
850 мм
Высота
1215 мм
Вес (без упаковки)
125 кг
Страна-производитель
Россия