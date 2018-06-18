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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Кондитерская витрина ВХСд 1,5 Полюс Эко

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
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              Описание товара

              Витрины холодильные кондитерские статические предназначены для баров, кафе и кондитерских павильонов. Используются для демонстрации и кратковременного хранения выпечки, кондитерской продукции.

              Статический тип охлаждения Эспозиц. площадь: 1400х620 мм 2 полки Микропроцессорный блок управления с отображением температуры Режим автоматической оттайки Холодильный агрегат от фирмы Electrolux Пенополиуретановая изоляция боковин и столешницы Экспозиционная поверхность изготовлена из оцинкованной стали серого цвета Прямое фронтальное стекло

               

              Температурный режим

              от 0 до 7 °C

              Применение

              кондитерская

              Напряжение

              220 В

              Потребляемая мощность

              0.22 кВт/ч

              Ширина

              1480 мм

              Глубина

              850 мм

              Высота

              1215 мм

              Вес (без упаковки)

              125 кг

              Страна-производитель

              Россия

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