Кондитерская витрина ВХСд 1,5 Полюс Эко

Описание товара

Витрины холодильные кондитерские статические предназначены для баров, кафе и кондитерских павильонов. Используются для демонстрации и кратковременного хранения выпечки, кондитерской продукции.

Статический тип охлаждения Эспозиц. площадь: 1400х620 мм 2 полки Микропроцессорный блок управления с отображением температуры Режим автоматической оттайки Холодильный агрегат от фирмы Electrolux Пенополиуретановая изоляция боковин и столешницы Экспозиционная поверхность изготовлена из оцинкованной стали серого цвета Прямое фронтальное стекло

Температурный режим

от 0 до 7 °C

Применение

кондитерская

Напряжение

220 В

Потребляемая мощность

0.22 кВт/ч

Ширина

1480 мм

Глубина

850 мм

Высота

1215 мм

Вес (без упаковки)

125 кг

Страна-производитель

Россия