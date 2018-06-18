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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Витрина кондитерская Carboma ВХСв 0,9д Люкс

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
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              Описание товара

              Витрина холодильная CARBOMA ВХСв-0,9 д Carboma  предназначена для стильной демонстрации выпечки, тортов, пирожных и пиццы. Панорамное сферическое стекло и стеклянные полки с подсветкой представляют товар с наилучшей и выгодной стороны. Подходят  для баров, кафе и кондитерских павильонов. Модель оснащена изогнутым фронтальным и прямыми с остальных сторон стеклами и 3 фиксированными полками. Нижний уровень выполнен из оцинкованной стали золотого цвета, ночные шторки ― из оргстекла. Обдув лобового стекла теплым воздухом машинного отделения препятствует появлению конденсата. В витирине установлена современная LED подсветка продуктов.     ·                  Электронное управление с индикацией температуры  ·                  Динамическая система охлаждения ·                  Холодильный агрегат Danfoss ·                  Хладагент: R134a ·                  Выпариватель ·                  Светодиодное освещение ·                  Размер выкладки: 860х460 мм ·                  Размер полки: 830х350 мм ·                  Потребление электроэнергии за сутки: 7 кВт/ч  

              Напряжение

              220 В

              Потребляемая мощность

              0.3 кВт/ч

              Ширина

              900 мм

              Глубина

              700 мм

              Высота

              1280 мм

              Вес (без упаковки)

              130 кг

              Цвет

              коричневый, золотой

              Страна-производитель

              Россия

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