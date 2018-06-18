Витрина кондитерская Carboma ВХСв 0,9д Люкс

Витрина холодильная CARBOMA ВХСв-0,9 д Carboma предназначена для стильной демонстрации выпечки, тортов, пирожных и пиццы. Панорамное сферическое стекло и стеклянные полки с подсветкой представляют товар с наилучшей и выгодной стороны. Подходят для баров, кафе и кондитерских павильонов. Модель оснащена изогнутым фронтальным и прямыми с остальных сторон стеклами и 3 фиксированными полками. Нижний уровень выполнен из оцинкованной стали золотого цвета, ночные шторки ― из оргстекла. Обдув лобового стекла теплым воздухом машинного отделения препятствует появлению конденсата. В витирине установлена современная LED подсветка продуктов. · Электронное управление с индикацией температуры · Динамическая система охлаждения · Холодильный агрегат Danfoss · Хладагент: R134a · Выпариватель · Светодиодное освещение · Размер выкладки: 860х460 мм · Размер полки: 830х350 мм · Потребление электроэнергии за сутки: 7 кВт/ч
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
0.3 кВт/ч
Ширина
900 мм
Глубина
700 мм
Высота
1280 мм
Вес (без упаковки)
130 кг
Цвет
коричневый, золотой
Страна-производитель
Россия