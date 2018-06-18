Барная холодильная витрина Carboma ВХСв 1,8 (СУШИ КЕЙС)

Описание товара

Холодильная витрина фирмы Carboma предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи мясной продукции, птицы, салатов, суши, бутербродов или десертов, выпечки, кондитерской продукции. Устанавливаются в кафе, ресторанах, магазинах и барах на барных стойках, столах и иных поверхностях. Витрина снабжена холодильным агрегатом Electrolux и использует хладагент R134a. Материал, из которого выполнена экспозиционная поверхность, представляет собой шлифованную нержавеющую сталь. Ночные шторки сделаны из прочного оргстекла. Цвет корпуса ― коричневый. Модель оснащена дополнительной не охлаждаемой стеклянной полкой. Нижний уровень выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки гастроемкости не входят. Технические характеристики: Холодильный агрегат Electrolux Хладагент R134a Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Габариты: Длина 1790, Ширина 370, Высота 260 t,C 0....+8 Экс. пл-дь 1400х305 мм, Потр-е эл/эн в сутки, кВт/час 2,5