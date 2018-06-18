Холодильная витрина ВХСр 1,5 Полюс

Описание товара

Холодильная витрина Полюс ВХСр-1,5 предназначена для продажи, а также презентации продуктов питания, салатов, молочных и прочих гастрономических изделий. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Стандартная комплектация: · Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры · Режим автоматической электрической оттайки для ВХСр, ВХСн · Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы · Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали · Светильник из алюминиевого профиля · Выдвижные поддоны для ВХСд · Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр · Полка из стекла для ВХС, ВХСр (3 полки из стекла для ВХСд) · Перегородка из стекла для ВХС-1,8 · Ночные шторки из оргстекла · Основные характеристики

Витрина

холодильная

Температурный режим

от -5 до 5 °C

Применение

общего назначения

Напряжение

220 В

Потребляемая мощность

0.24 кВт/ч

Ширина

1480 мм

Глубина

970 мм

Высота

1230 мм

Вес (без упаковки)

135 кг

Страна-производитель

Россия

Размер выкладки 1400*640