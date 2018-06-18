Холодильная витрина ВХСр 1,5 Полюс

Холодильная витрина Полюс ВХСр-1,5 предназначена для продажи, а также презентации продуктов питания, салатов, молочных и прочих гастрономических изделий. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Стандартная комплектация: · Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры · Режим автоматической электрической оттайки для ВХСр, ВХСн · Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы · Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали · Светильник из алюминиевого профиля · Выдвижные поддоны для ВХСд · Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр · Полка из стекла для ВХС, ВХСр (3 полки из стекла для ВХСд) · Перегородка из стекла для ВХС-1,8 · Ночные шторки из оргстекла · Основные характеристики
Витрина
холодильная
Температурный режим
от -5 до 5 °C
Применение
общего назначения
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
0.24 кВт/ч
Ширина
1480 мм
Глубина
970 мм
Высота
1230 мм
Вес (без упаковки)
135 кг
Страна-производитель
Россия
Размер выкладки 1400*640