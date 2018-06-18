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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Холодильная витрина ВХСр 1,8 Полюс

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
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              Описание товара

              Холодильная витрина Полюс ВХСр-1,8 предназначена для продажи, а также презентации продуктов питания, салатов, молочных и прочих гастрономических изделий. Витрина особенно подходит для использования в магазинах с небольшими дверными проемами и маленькими торговыми площадями. Стандартная комплектация: ·         Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры ·         Режим автоматической электрической оттайки для ВХСр, ВХСн ·         Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы ·         Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали ·         Светильник из алюминиевого профиля ·         Выдвижные поддоны для ВХСд ·         Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр ·         Полка из стекла для ВХС, ВХСр (3 полки из стекла для ВХСд) ·         Перегородка из стекла для ВХС-1,8 ·         Ночные шторки из оргстекла ·           Основные характеристики

              Витрина

              холодильная

              Температурный режим

              от -5 до 5 °C

              Применение

              общего назначения

              Напряжение

              220 В

              Потребляемая мощность

              0.24 кВт/ч

              Ширина

              1780 мм

              Глубина

              970 мм

              Высота

              1230 мм

              Вес (без упаковки)

              135 кг

              Страна-производитель

              Россия

              Размер выкладки                    1700*640

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