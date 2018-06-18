Кондитерская витрина ВХСв 0,9 д Carboma

Описание товара

Витрина холодильная CARBOMA ВХСв-0,9д предназначена для стильной демонстрации выпечки, тортов, пирожных и пиццы. Панорамное сферическое стекло и стеклянные полки с подсветкой представляют товар с наилучшей и выгодной стороны. Подходят для баров, кафе и кондитерских павильонов. Технические характеристики: Холодильный агрегат Electrolux Хладагент R134a Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – динамический Габариты: Длина 920, Ширина 650, Высота 1280, Масса 90 кг t,C +6…+12, Экс. пл-дь 860х500+3 полки 860х300,860х330,860х350 мм, Потр-е эл/эн в сутки, кВт/час 5,2.