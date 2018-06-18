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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Кондитерская витрина ВХСв 0,9 д Carboma

              Телефон
              +7(903)3538186
              Продавец
              ТоргМаркет 102
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              Описание товара

              Витрина холодильная CARBOMA ВХСв-0,9д предназначена для стильной демонстрации выпечки, тортов, пирожных и пиццы. Панорамное сферическое стекло и стеклянные полки с подсветкой представляют товар с наилучшей и выгодной стороны. Подходят  для баров, кафе и кондитерских павильонов.   Технические характеристики: Холодильный агрегат Electrolux  Хладагент R134a  Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц  Тип охлаждения – динамический Габариты: Длина 920, Ширина 650, Высота 1280,  Масса 90 кг t,C  +6…+12,  Экс. пл-дь 860х500+3 полки 860х300,860х330,860х350 мм,  Потр-е эл/эн в сутки, кВт/час 5,2.

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