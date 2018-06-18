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Печать настенных календарей Для развития и продвижения своей деятельности, каждая компания использует различные каналы рекламы, кто-то крутит рекламу по телевидению или по радио, кто-то проводит масштабные промоакции, а кто-то использует имиджевые инструменты в качестве ненавязчивой рекламы. Каждая компания следит за своим имиджем и за каждой его деталью, таким образом, у большинства предприятий есть бизнес-сувениры, канцелярские принадлежности и другие офисные предметы с логотипом компании, которые можно использовать в качестве бизнес-презента клиентам и партнерам, тем самым создавая дополнительную и ненавязчивую рекламу за пределами офиса. Одним из самых долгоиграющих рекламных инструментов является печать настенных календарей. Закажите печать настенных календарей прямо сейчас!

Настенные календари на заказ Календарем пользуются все без исключения, и несмотря на развитие технологий и внедрение различных гаджетов, в которых есть электронный календарь, печать календарей по-прежнему является весьма востребованной услугой. Существует много видов календарей: карманные календари, настольные календари (календарь-домик, календарь-пирамидка, перекидной настольный календарь) и настенные календари на заказ, которые в свою очередь бывают — квартальные календари, перекидные настенные календари и настенные плакаты календари. Особой популярностью пользуются настенные плакаты-календари, потому что при относительно низкой стоимости, они выполняют те же функции, что и дорогостоящие перекидные и квартальные календари. Кстати, очень разумный и практичный ход, использовать имиджевые инструменты для дополнительной и ненавязчивой рекламы. Печать календарей плакатов Печать календарей плакатов, по большому счету, подразумевает печать плаката формата А2 или А3. Достаточно только создать соответствующий макет, на котором большую часть плаката занимает изображение, а меньшую часть по вертикали или по горизонтали отводят для календарной сетки. Изображение может быть каким угодно, можно разместить фотографии товаров и услуг компании, а можно просто подобрать красивое изображение и разместить на нем логотип компании, в обоих случаях, данный настенный календарь на заказ является имиджевым инструментом и будет выполнять свои функции. Изготовление настенных календарей Изготовление настенных календарей осуществляется в типографиях с помощью цифровой печати и офсетной печати, выбор способа печати зависит от характеристик заказа, основными из которых являются тираж и срочность изготовления тиража. Например, если нужно изготовить большой тираж настенных календарей, то применяется офсетный способ печати, а если же нужно срочно напечатать небольшое количество календарей-плакатов, то используется цифровой способ печати.

Заказать настенные календари Заказать настенные календари и другие виды календарей вы можете в оперативной типографии ОФСЕТ МОСКВА. Наш совет всем заказчикам, в том числе и потенциальным, — заказывайте печать календарей заранее, потому что, вопрос изготовления календарей у многих компаний возникает в конце года, когда близится новый год. Стоит понимать, что в предновогодний период все печатают полиграфическую продукцию с фирменной символикой, и производство может быть загружено, за счет чего может увеличиться стоимость и срок изготовления заказа. Поэтому, вопрос изготовления календарей стоит решать заранее.