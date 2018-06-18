Описание товара

Где заказать полиэтиленовые пакеты с логотипом? Типография ОФСЕТ МОСКВА напечатает и изготовит полиэтиленовые пакеты с логотипом недорого, качественно и в комфортные для вас сроки. Доставка курьером по Москве. Приятный скидки круглый год. Закажите полиэтиленовые пакеты прямо сейчас!

Вам нужен долговременный рекламный носитель? Полиэтиленовые пакеты с логотипом обеспечат вам такую возможность. Пакеты с лого или рекламной информацией, обеспечивают длительное рекламное воздействие на окружающих. Производство полиэтиленовых пакетов Производство полиэтиленовых пакетов призвано создавать современные упаковки для повседневных и, абсолютно разнообразных, целей. Невозможно представить поход в магазин за продуктами и вещами без использования пакетов, а если на пакет нанести логотип компании или выполнить его в фирменном стиле, то это уже будет не просто пакет, а эффективный рекламный инструмент. На сегодняшний день, полиэтиленовые пакеты применяются практически в каждой сфере деятельности:

Торговля — изготовление полиэтиленовых пакетов с фирменной символикой заказывают как крупные супермаркеты, так и небольшие магазины Автомобильный бизнес — в полиэтиленовые пакеты упаковывают различные детали авто, так же новинкой стали полиэтиленовые пакеты для шин Банки, инвестици, лизинг — в полиэтиленовых пакетах данные компании предоставляют клиентам различные карты, сертификаты, корпоративные подарки и т.д. Искусство, развлечения, средства массовой коммуникации — полиэтиленовые пакеты выступают в качестве упаковки для предметов искусства, сувенирной продукции и т.д. Медицина, фармацевтика — в данной отрасли множество товаров и предметов медицины упаковывают именно в полиэтиленовые пакеты

Так же, полиэтиленовые пакеты стали не заменимой упаковкой на всевозможных выставках, презентациях и встречах, где раздаточный материал или подарки вручают посетителям, клиентам и партнерам. Изготовление полиэтиленовых пакетов Изготовление полиэтиленовых пакетов бывает двух видов:

Пакеты ПНД (пакеты из полиэтилена низкого давления) — такие пакеты зачастую используют продуктовые магазины, это могут быть фасовочные пакеты и пакеты типа «майка», они очень вместительные, имеют высокую грузоподъемность и прочность. Их изготавливают из экологически чистого сырья, поэтому пакеты ПНД используют для фасовки и заморозки продуктов, без потери физических свойств данного продукта. Особенности: матовые, шершавые, шуршат. Пакеты ПВД (пакеты из полиэтилена высокого давления) — данный пакет является более плотным, эластичным и гладким. Такие пакеты часто используются на выставках, фестивалях, конференциях и т.д. У пакетов ПВД более презентабельный внешний вид, чем у пакетов ПНД.

Оперативная типография ОФСЕТ МОСКВА осуществляет производство полиэтиленовых пакетов любой формы и различных размеров: пакеты типа «майка», пакеты «банан», тонкие пакеты для фасовки, пакеты с прорубной укрепленной ручкой и пакеты с петлевой ручкой. Кроме того, наша типография также специализируется на изготовлении бумажных пакетов с логотипом.

Самое главное в изготовлении полиэтиленовых пакетов — это сырье и технология нанесения красок. Оперативная типография ОФСЕТ МОСКВА использует только экологически чистое сырье. Готовые полиэтиленовые пакеты без всяких опасений можно использовать для хранения продуктов питания, использовать в быту и так далее. Что касается печати на пакетах, то — это использование только качественных красок, что обеспечит вам ожидаемый результат. Мы изготовим яркие и красочные полиэтиленовые пакеты, которые будут работать на имидж вашей компании. Заказать полиэтиленовые пакеты Обращайтесь к нам, и мы подберем и изготовим для вас пакеты, соответствующие специфике вашей деятельности. Более того, в типографии ОФСЕТ МОСКВА гарантированно низкие цены, комфортные сроки изготовления, бесплатная доставка, добродушный и отзывчивый персонал. Заказать полиэтиленовые пакеты недорого вы сможете именно у нас.