Описание товара

Ищете изготовление каталогов на заказ? Типография ОФСЕТ МОСКВА напечатает и изготовит каталоги недорого, качественно и в комфортные для вас сроки. Бесплатная доставка курьером по Москве. Закажите изготовление каталогов прямо сейчас.

Изготовление каталогов Хотели бы вы наглядно и подробно ознакомить потенциального клиента с перечнем товаров и услуг вне офиса или вне торговых точек? Тогда изготовление каталогов — это именно то, что вам нужно! Рекламные каталоги — это один из самых эффективных инструментов воздействия на потребителя. В каталогах представлена продукция, зачастую, с реальными фотографиями товара, подробным описанием и техническими характеристиками.

Производство каталогов Производство каталогов обеспечит вам возможность донесения информации о компании, о качестве товаров и услуг и, конечно же, о ее успехах, до всей целевой аудитории, при этом грамотно составленный и качественно выполненный каталог, способствует привлечению должного внимания со стороны клиентов и партнеров. Главным моментом в процессе изготовление каталогов является дизайн каталогов и качество готовой полиграфической продукции. Дизайн каталогов должен стимулировать потенциальных и действенных клиентов к покупке товаров и выбору предоставляемых услуг. При выполнении дизайна каталога, необходимо учитывать целевую аудиторию, для того, чтобы правильно преподнести материал в систематизированном и удобном виде, чтобы покупатель мог легко сравнить определенные группы товаров, тем самым сделав выбор в пользу подходящей продукции.

Офсетная печать каталогов Качество печати должно быть превосходное, т.к. некачественное изготовление каталогов может привести к созданию негативного мнения об имидже вашей компании. Типография ОФСЕТ МОСКВА осуществляет производство каталогов с высоким уровнем оперативности, аккуратности и ответственности, весь технологический процесс максимально автоматизирован, все это минимизирует риски брака и некачественного изготовления каталогов. Офсетная печать каталогов — это выгодно и качественно. Цифровая печать каталогов У нас вы можете заказать каталоги любым тиражом. При заказе до 100 экземпляров, обычно, применяется цифровая печать, при заказе от 100 штук — офсетная печать. Оба метода печати осуществляют производство высококачественных каталогов, при этом имеют ряд отличий и особенностей. Цифровая печать каталогов позволяет изготовить продукцию максимально быстро, нет ограничений относительно минимального тиража и отличное цветовое наполнение. С помощью офсетной печати можно изготовить неограниченное количество экземпляров, при этом, чем больше тираж, тем меньше цена за единицу товара. При офсетной печати каталогов возможно использование нестандартных и эксклюзивных цветов (золото, серебро и т.д.). Итак, с печатью мы разобрались, дальше стоит вопрос, как скрепить каталоги? Современные технологии предоставляют клиенту несколько вариантов, это может быть скрепление многостраничного каталога на скобу, на пружину или скрепление термобиндером (КБС – клеевое бесшвейное скрепление).

В основном, каталоги изготавливаются с плотной обложкой, используя обычный или дизайнерский картон, при этом можно применить глянцевую или матовую ламинацию, осуществить тиснение, конгрев или выборочный лак, все это делает каталог более привлекательным и солидным.

Если вы думаете, заказать каталоги или нет, конечно, заказывайте! Да, цена каталогов не самая дешевая, но они станут для вас идеальным решением в плане эффективного представления и продажи товаров и услуг, благодаря подробному ознакомлению с продукцией. Заказать печать каталогов Типография ОФСЕТ МОСКВА предлагает вам продуктивное и долгосрочное сотрудничество, в плане печати любой полиграфической продукции со значительной экономией средств, по сравнению с аналогичными типографиями Москвы, звоните нам и убедитесь в этом сами. Кроме того, мы можем вам предложить: печать брошюр, печать журналов, печать книг, печать буклетов, печать листовок, печать визиток, печать календарей и т.п.