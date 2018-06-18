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Печать квартальных календарей​ Календарь — это то, чем пользуется каждый человек на земле, он есть в каждом доме и в каждом офисе, при этом, у всех календарь один, но в разных формах, бывают карманные календарики, календари домики или пирамидки, настенные перекидные календари и квартальные календари. Наиболее распространенный календарь — это квартальный календарь, его еще называют трехблочный календарь. Закажите печать квартальных календарей прямо сейчас.

Календарь настенный квартальный Квартальный календарь получил такое название благодаря тому, что он имеет четыре блока с тремя месяцами, которые соответствуют каждому кварталу в году, вот почему квартальные календари завоевали свою популярность — за счет удобного расположения блоков. Например, календарь настенный квартальный очень актуален для сотрудников бухгалтерии в любой компании, потому что есть отчетные периоды, которые длятся больше месяца и чтобы не переворачивать назад и не смотреть на предыдущий месяц, как в перекидном настенном календаре, в случае с квартальными календарями, видно сразу весь отчетный период — предыдущий, текущий и следующий месяцы.

Печать квартальных календарей на заказ Помимо того, что корпоративные календари очень функциональны и востребованы в любом офисе, печать квартальных календарей становится отличным рекламным инструментом для каждой компании, которая заказывает изготовление квартальных календарей с логотипом компании. На корпоративном квартальном календаре размещают, как правило, не только саму календарную сетку, но и информацию о компании. Данный календарь становится отличным корпоративным подарком и бизнес-сувениром, при этом напоминание о вашей компании будет висеть в чужом офисе и целый год ненавязчиво напоминать о вас.

Изготовление квартальных календарей Печать квартальных календарей осуществляется с помощью офсетной печати или цифровой печати, все зависит от тиража и особенностей заказа. Как правило, изготовление квартальных календарей, состоит из трех основных частей:

Верхний постер (шапка календаря) является главной частью календаря, на нем печатается яркое и привлекательное изображение с логотипом компании или иная любая информация, выполненная в фирменном стиле, которая привлекает внимание людей и нравится им, иначе они не повесят этот календарь у себя в офисе или дома. Календарные блоки — это основная часть календаря и она составляет большую часть всего календаря. Календарная сетка должна быть легко читаемой и выполнена хорошим шрифтом, чтобы ее можно было видеть с дальнего расстояния. Подложка под календарные блоки — на ней в основном размещают рекламную информацию и контактные данные организации для обратной связи. Рекламных полей бывает три или одно рекламное поле, все зависит от того, как размещены календарные блоки, либо на одну пружину, либо на три пружины.

Очень большую роль играет дизайн календаря, он должен быть привлекательным и ненавязчивым, при этом календарные блоки и верхний постер должны быть выполнены в одной цветовой палитре. Из чего состоит квартальный календарь

Размеры квартальных календарей

Квартальные календари по размерам принято разделять на три типовых вида — это МИНИ (ширина 297 мм.), МИДИ (ширина 335 мм.) и МАКСИ (ширина 370 мм.). Но при желании мы можем изготовить квартальные календари любой формы и размера. Печать и изготовление индивидуальных и необычных квартальных календарей — это наш конёк, обращайтесь. Виды квартальных календарей

Кроме изготовления стандартных квартальных календарей наша типография может выполнять различные виды постпечатных работ: вырубка постера, выборочный УФ-лак, тиснение, конгрев, установка часового механизма и многое другое. Мы знаем как сделать квартальный календарь неповторимым и уникальным. Обращайтесь за дополнительной информацией и консультацией к нашим специалистам.